„Hány pszichológus kell ahhoz, hogy kicseréljenek egy villanykörtét? Egy is elég, csak a villanykörtének is akarnia kell változást.”

(Vicc)

Van egy kultikus film Jack Nicholson és Jessica Lange parádés főszereplésével: A postás mindig kétszer csenget. James M. Cain alig százoldalas könyvéből készült filmben a főhős, Frank Chambers egy út menti fogadóban kap munkát, ahol szemet vet a görög tulajdonos, Papadakis feleségére, Corára, aki első pillantásra szintén szenvedélyesen beleszeret a férfiba. Ettől kezdve egyetlen vágy hajtja őket: egymásért élni – akár gyilkosság árán is.

Ennyi a sztori, viszont sehol sincs benne postás, pláne olyan, aki kétszer csengetne. Így a történet megszületése óta találgatások tárgya, hogy miért is ez a könyv címe.

Na mármost, könnyen érhet az a vád, hogy olyan vagyok, mint Móricka, akinek mindenről ugyanaz jut az eszébe.

Pedig tényleg van itt valami. Mielőtt azonban még ugyanaz jutna eszembe, hagy mondjak néhány példát, hogy jobban érthető legyen, hogy mire is gondolok.

Vegyük mondjuk a viccbeli Pistikét. Ideig-­óráig tud csak a rossz tanuló hadoválni, hogy most beteg voltam, most meghalt a nagypapa, a többiek nem adták oda a leckét, előbb vagy utóbb eljön a tisztánlátás ideje, és kiderül, hogy Pistike nem tanult semmit, nem tud semmit és kijár neki az elégtelen.

Vegyük aztán Palit, aki csapja a szelet Pirinek, a csillagokat is lehazudja az égről, hogy így szereti-úgy szereti, és istenbizony csak őt, miközben otthon várja a felesége. Előbb vagy utóbb persze összeomlik a kártyavár, de Pali még ekkor is kitart: amikor a felesége rajtakapja Pirivel, csak ennyit mond, most a szemednek hiszel vagy nekem, és még a palira vett Pirinek kellene szarul éreznie magát.

A hétköznapi élet csilliárdnyi példát kínál fel arra, hogy valaki maszatol, blöfföl, hazudik, megtéveszt, imitál, félrevezet, de aztán úgyis kiderül, hogy mi a stájsz. Hinni akarunk neki, vagy egyszerűen csak hiszünk neki, és aztán jön a nagy pofára esés – nekünk is és neki is –, mert kiderül, hogy az, amit eddig előadott nekünk, színtiszta hazugság – csak eddig hiába vártuk a postást.

Most jön akkor Móricka: hát az a stájsz, hogy ugyanez van a Tiszával. A Tisza egész krédója ezen alapul. „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” „Választást kell nyerni, utána mindent lehet.” Vagy ahogy egy Tisza-közeli politikai tanácsadó fogalmazott a Partizán egyik adásában, ha kimondjuk, amit gondolunk, az a politikai hiba.

Szóval az a stájsz, hogy nem szabad kimondani, amit gondolunk, nem szabad kimondani a valóságot. Miközben nekünk, választópolgároknak meg előadják a nagy mutatványt, hogy amit mondanak, az a valóság.