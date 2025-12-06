„A bürokrata önkény rendelkezik Brüsszelben…”

Faludy György, 252. szonett

Egyik ámulatunkból a másikba esünk, amikor Európa jobb sorsra – de képességeiknek a mostaninál mindenképpen jobban megfelelő állásra – érdemes vezetői elkezdik a nyilvánosság előtt őszintén elmondani a gondolataikat. Azon döbbenünk meg leginkább, hogy az úgynevezett „őszinte gondolataik” és az amúgy már magukból automatikusan, gombnyomás nélkül is folyton ontott, már eleve hamisan csengő propagandaszólamaik mennyire hasonlítanak egymásra. Ezt akár a transzparencia vagy a politikusi tisztesség javára is írhatnánk, ha… Ha azok jelentős többsége nem lenne teljesen megalapozatlan, végiggondolatlan, vagy éppen illuzórikus.

A politikacsinálás, a vezetés normál tankönyvi modellje szerint mielőtt cselekszünk, felmérjük a helyzetet, azonosítjuk a problémát, megvizsgáljuk az okait, majd ezután megkeressük a megoldási lehetőségeket. Ekkor következhet a cselekvés, ezzel együtt pedig tetteink, céljaink elmagyarázása, hogy mindenki tudja, hogy mit, miért teszünk. Ebben nincs semmi ördöngösség, a hétköznapi döntéseknél is ez kell hogy legyen az irányadó, vagyis ez a képesség vagy cselekvésmód nem szűken politikaspecifikus – még akkor sem, ha tudjuk, hogy a politikai döntéshozatal a sokkal több ember életére, sorsára van (lehet) kihatással.

Nos, a mai európai döntéshozók más modellt követnek. Végzetesen összekeverik az egyes stációkat. Hétköznapi nyelven ezt úgy fogalmaznánk meg, hogy előbb beszélnek, mintsem gondolkodnának. Sőt, ez utóbbi – a gondolkodás – akár teljesen elhagyható a képletből, nem sine qua non feltétel.

A Bill Clinton elnök által a politikába bevezetett kommunikációs forradalom óta ugyanis a politikai szféra egyes számú ökölszabálya – és ezzel egyezően a vezetők jó részének vak meggyőződése – lett, hogy a tettek nem számítanak, csak a szövegelés fontos. A tények helyét a politikai hatáskeltésben eszerint teljesen átvették a szavak – az előbbiekkel nem kell többé törődni, a jelentkező problémákkal nem kell foglalkozni, azokat nem kell minden releváns oldalról megvizsgálni.

Ha a mágikus ráolvasáson túl valaki mégis meg szeretne érteni vagy oldani egy problémát, annak akkor sem kell a tapasztalattal összhangban lennie, hiszen a valósághoz kötöttség feloldása a patetikus, a magasba szárnyaló szövegek elmondhatóságának egyik legfőbb alapfeltétele, a valóságba való „beleragadás” viszont a legnagyobb ellenlábasa annak.

A beszéd – legyen az akár őszintének címkézett, akár eleve propagandajellegű – funkció­ja ebben az esetben már nem egy ügy kezeléséhez, a rossz dolgok megváltoztatásához, a jó élet biztosításához vezető politikusi cselekvés segítése, hanem az, hogy eltakarja, hogy ilyen szándékaik nincsenek is.

Nem véletlen, hogy egyre sűrűbben érezzük, amikor ilyet hallgatunk, az kizárólag arról szól, hogy elmondóját úgy tüntesse fel, mint aki mindent megtesz a szövegek címzettjei érdekében, közben a dumán kívül semmit nem csinál, és halvány fogalma sincs, hogy ezen a médiapózoláson túl mit kellene tenni.