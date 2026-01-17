Az elmúlt hetekben az Amerikai Egyesült Államok venezuelai akciója okán élénk vita bontakozott ki a világban és itthon arról, hogy jó dolog-e, ha az államok egymás közti viszonyait szabályok rendezik. Ha így tesszük föl a kérdést, akkor nincs kétség a válasz felől, hiszen ki ne gondolná helyesnek, hogy legyen könnyen elővehető, gyorsan alkalmazható, békés megoldást segítő normarendszer, magatartásminta, eszköztár az egyes államok részéről egymáshoz való viszonyaik kezelésére, amit az erő helyett bevethetnek?

A nemzetközi jog azonban más természetű „jog”, mint a belső, mert abból az esetek legnagyobb részében épp a jog leglényegesebb meghatározója hiányzik, a szisztematikus kikényszeríthetőség, azzal csak kivételes esetekben rendelkezik. A nemzetközi jogot – Hugo Grotiussal, e „jogterület” alapjainak eredeti megfogalmazójával szólva – a „háború és a béke jogát” klasszikus értelemben nem is lehet jognak tekinteni.

A nemzetközi viszonyok tanulmányozásának realista iskolája nem a jogban, hanem az erőben leli meg a helyes értelmezést.

Az erő pedig ahhoz visz vissza, amit a nemzetközi normákkal épp kikerülni szerettek volna, hogy a konfliktusokat nem szabályok szerint, hanem az államok tényleges képessége és elhatározottsága szerint kezelik. A valóság rendre az utóbbi oldalt igazolja.

A jog és erő viszonyának kérdései az Európai Unió összefüggésében is folyton előjönnek. A nemzetközi jog megállapodásokra alapszik, és csak annyit ér, amennyit a szerződésekből ténylegesen betartanak a felek, illetve amire azok utólag a vitákban hivatkozási alapokat adnak. A hivatkozás, vagyis hogy kinek van igaza, az esetek többségében a reális helyzeten már aligha változtat, a nemzetközi jog érvényesítéséhez édeskevés a normarendszer, ahhoz azt betartó, együttműködő felekre, együttműködési készségre van szükség.

A jelenlegi nemzetközi rendszer a nemzeti szuverenitás, a harmincéves háborút lezáró, 1648-as vesztfáliai békemegállapodás alapelveire épül, amelynek fontos eleme, hogy normákkal, követendő szabályokkal operál,

de azt senki nem tagadja, hogy a valóság – az erő – kezdettől fogva elsődleges benne a joggal szemben.

Ha egy állam magára nézve a valóságban tudja produkálni a szuverenitás legfontosabb kritériumait – saját terület, népesség és joghatóság –, azzal majdnem már magától résztvevőjévé válik a nemzetközi kapcsolatoknak, a formális, külső, államként elismerés hiánya sem teszi őt ignorálhatóvá. Utóbbi példája Koszovó, amelynek függetlenségét még mindig nem ismerte el az Európai Unió több fontos országa, mégis szuverénnek tekinthető, hiszen van saját területe, népessége és ezek fölött joghatósága.