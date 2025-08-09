Robert C. Castel: Az ukrán stratégiai bombázókampány

A geopolitikai elemzésekre leselkedő logikai csapdák közül talán egyik sem olyan álságos, mint az úgynevezett „túlélési torzítás”, ékes angol nyelven survivorship bias. Ez az a kognitív tévedés, amikor kizárólag azokra az esetekre vagy személyekre összpontosítunk, akik „túlélték” vagy sikerrel jártak – gyakran azért, mert ők láthatóbbak, feltűnőbbek vagy figyelemre méltóbbak –, miközben figyelmen kívül hagyjuk a sokkal gyakoribb, sikertelen eseteket, ami a valóság torzított megértéséhez vezet. Mivel a háború, minden háború a Salvador Dalí-szerűen elnyúló szürke unalom és a rövid időre felvillanó rettenet furcsa keveréke, teljesen érthető, hogy az elemzők hajlamosak az utóbbira koncentrálni és figyelmen kívül hagyni az előbbit.

A minap, amikor a legújabb sikeres ukrán légicsapásról olvastam a Krím félsziget nyugati részén lévő Szaki légibázis ellen, akkor hirtelen azon kaptam magam, hogy én sem rendelkezem velemszületett immunitással a túlélési torzítás logikai bukfencei ellen. Így hát elérkezett az ideje, hogy a júniusi cikkem után, ami az orosz stratégiai bombázókampánnyal foglalkozott, egy hasonló elemzés szülessen ennek az ukrán megfelelőjéről.

Azonban mielőtt belevágunk, talán érdemes egy pillanatra kitérni a fő különbségre a harcászati, illetve a hadászati szintű légi műveletek között. A legegyszerűbben megfogalmazva a dolgot: az előbbi egy konkrét csata menetére kíván hatást gyakorolni, míg az utóbbi a háború egészére. A hadelmélet szintjén ez egy igen fontos különbségtétel, a gyakorlatban azonban, amint azt a jelenlegi esettanulmány keretén belül is látni fogjuk, a dolgok meglehetősen összemosódnak.

Az első kérdés, amit meg kell válaszolnunk, hogy mik azok a nagy médiafigyelemnek örvendő ukrán akciók, amik „túlélési torzítás”-hoz vezettek és vezetnek mind a mai napig?

Az első ukrán sikert a stratégiai légibombázás terén korán, már a háború elején ki lehetett pipálni. 2022. február 25-én ukrán OTR–21 Tochka-U ballisztikus rakéták csapódtak be a rosztovi oblasztyban, a Millerovo légibázis területén. A csapás jelentős károkat okozott a repülőtéri létesítményekben, és egy vagy talán két Szu–30M vadászgépet megsemmisített.