Milák Kristóf nemzetközi mezőnyben is megmutatta, még mindig a régi

Az olimpiai bajnok Milák először az ötven méter gyors döntőjében volt érdekelt, ahol 22,25 másodperces idővel negyedik lett. Ebben a számban bő hónapja a Duna Arénában olimpiai szintet érő 21,89-es egyéni csúccsal nyert. Barcelonában a magyar úszó egy századdal maradt le az ezüstéremről, amely holtversenyben lett a olasz Alessandro Miressié és a holland Kenzo Simonsé. A számot London olimpia bajnoka, Rio de Janeiro és Tokió ezüstérmese, a 33 éves francia Florent Manaudou nyerte éppen Milák áprilisi idejével. A szám másik magyarja, Szabó Szebasztián 22,33 másodperccel holtversenyben hatodik lett.

Milák Barcelonában is győzött. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Ezt követően a 100 méter pillangó fináléjában is úszott Milák, aki a szám olimpiai ezüstérmeseként és 2022-ben világbajnokaként 50,95 másodperces idővel győzött. Az aranyéremnél is fontosabb, hogy Milák ezzel beállította saját, 2021-es versenyrekordját, és az áprilisi országos bajnokságon győztes idejéből öt századot faragott. Mindez arra utal, hogy a klasszis hiába hagyott ki az ob óta is sok edzést sajtóhírek szerint, a formája javult, ami biztató a két hónap múlva esedékes párizsi olimpiára nézve. A jelek szerint nem véletlenül volt optimista a különutas úszóval kapcsolatban a lapunknak nyilatkozó korábbi edzője, Selemeci Attila.

Férfi 400 méter vegyesen Zombori Gábor harmadik (4:17,44), Verrasztó Dávid pedig negyedik (4:17,90) lett, de mindketten messze voltak az olimpiai szinttől (4:12,50). Férfi 100 méter háton a jelenleg olimpiai indulónak tekinthető – második a hazai szintesek rangsorában – Jászó Ádám negyedikként csapott célba (54,86), míg a 200-on Tokióban ötödik és a hosszabb távon most Párizsra készülő Telegdy Ádám nyolcadik lett (55,96). Női 200 méter pillangón Sebestyén Dalma 2:10,39 perccel a negyedik helyen végzett.

Csütörtökön a fő számában, 200 pillangón is rajthoz áll Barcelonában, amelynek tartja a világcsúcsát.