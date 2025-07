A Videoton új edzője őrült futam után rangadóra készül az NB II-ben

– Amikor a Videoton kiesett, elment az addig tulajdonos, üres lett a kispad és csaknem az öltöző is, valaki úgy fogalmazott, hogy ebben a helyzetben hálás feladat vezetőedzőnek lenni, mert ennél lejjebb nem süllyedhet a csapat, de egy esetleges újabb kudarcra is megvan a mentség. Így érezte, amikor elvállalta a vezetőedzői posztot?

– Nehéz megítélni, melyik feladat hálás vagy hálátlan egy edző számára, mindenesetre egy olyan tradicionális klubban dolgozni, mint a Videoton, roppant megtisztelő, de egyben mindig igen komoly kihívás is. Ha végigfutom az elődeim névsorát, akkor pontosan tudom, hogy hozzájuk méltó módon dolgozni nemes feladat. Olyat pedig véletlenül sem mondanék, hogy ennél nincsen lejjebb. Nagy klubokkal is megtörtént európai szinten és itthon is, hogy kiestek, esetleg el is tűntek a süllyesztőben, jobb esetben évekig tartott, amíg vissza tudtak kapaszkodni a korábbi szintre. Itthon erre jó példa erre a Ferencváros, amely meglepetésre három évet is eltöltött az előző évtized elején a másodosztályba. Ennek ellenére az akkori vezetőedzőknek nagy és megtisztelő kihívás volt ott dolgozni, és most így vagyok én is a Videotonnal.

A Videoton új edzője, Boér Gábor megtiszteltetésként éli meg a feladatát Fotó: Polyák Attila

– A csapat május 24-én esett ki, önt június 23-án, azaz csaknem napra pontosan egy hónapra rá nevezték ki. Hosszú volt a tárgyalási folyamat?

– Nem. Az új tulajdonosnak, a város önkormányzatának először a klub jövőjét kellett biztosítania, és csak utána jöhettek a személyi kérdések. Miután felvették velem a kapcsolatot, egy hétnél nem telt el több, és egyezségre jutottunk.

– Gondolom, szakmai kérdésekről nem az új tulajdonos képviselőjével, Cser-Palkovics András polgármesterrel egyeztetett. Ki kereste meg?

– Balogh Attila ügyvezető. Később a polgármester úrral is találkoztam, szeretett volna személyesen megismerni. Ez magától értetődő és rokonszenves kezdeményezés volt, de a szakmai terveimet Balogh Attila térképezte fel. Elmondta, milyen nehézségekkel kell megbirkóznunk, mennyiségben és minőségben milyen gondjaink vannak, illetve lesznek a kerettel. Nincsen sportigazgató, ezért bizonyos mértékben ez a feladat is rám várt, azaz kettőnknek együtt kellett kialakítanunk a Videoton új keretét.