Románia legyőzése után a magyar csapat hőse is énekelte a Székely himnuszt + videó

Gasper Okorn szövetségi kapitány megfiatalított együttese múlt hét szerdán 76-64-re kapott ki Romániában, így ezúttal nem csupán visszavágnia sikerült, hanem az egymás elleni mérleget is a maga javára fordította, ami azt jelenti, ha Perl Zoltánék szerdán nyernek a biztosan csoport utolsó helyén álló észak-macedónok vendégeként, akkor elsőként jutnak tovább. A meccs legjobbja Nate Reuvers lett 25 ponttal, aki viszont kisebb sérülést szerzett a találkozón.

Nate Reavuers nagyon hatékony volt a románok elleni vb-előselejtezőn (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)

Az utolsó meccsen is kell az energia

A 211 centi magas, amerikai születésű erőcsatár bicegve érkezett meg a játékoskijáróba szombat este, a mérkőzés legjobbja a 25 pontja mellé 5 lepattanót is szerzett bő huszonöt percnyi játékidő alatt.

– Ráléptem az egyik román játékos lábára, és picit aláfordult a bokám. Nem hiszem, hogy nagyobb gond lesz vele, helyrejön, sok jég fog kelleni – árulta el a válogatott centere, akit azért nem kíméltek a román játékosok a gyűrű alatt, a második negyed elején egyszer fejbe is vágták.

A nagyváradi találkozó csalódáskeltő eredménye után úgy jöttünk ki erre a meccsre, hogy szinte éheztünk a győzelemre. A szolnoki közönség rengeteg energiát adott nekünk, a harmadik negyedben sikerült jobban ellépnünk a románoktól, ami után végül megnyertük a mérkőzést

– mondta el Reuvers, aki hozzátette, hogy hasonló energiával kell játszaniuk az utolsó csoportmeccsen Észak-Macedónia ellen is.

A szurkolók vastapssal ünnepelték a győztes csapatot Szolnokon:

A szurkolókkal való pacsizások után újabb izzadtságban fürdő, de elégedettnek tűnő magyar kosaras tűnt fel a játékoskijárónál, aki megszerezte első pontjait tétmérkőzésen a magyar felnőtt válogatottban.

– Nagyon örülök, hogy végre sikerült betalálnom a nemzeti csapat színeiben. Akartam triplát dobni és zsákolni, de most nem alakult úgy a helyzet – mondta el Valerio-Bodon Vincent, aki korábban a Los Angeles Lakers fiókcsapatában is megfordult az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) előszobájának számító G-ligában.

A 209 cm magas bedobó-hátvéd a négy lepattanója mellett két blokkot is szerzett alig tizenhárom perc alatt, védekezésével és mezőnymunkájával segítette a csapattársait.

A válogatott ifjabb tagjaitól elsőnek ezt várja el az edző és a csapattársak is, azaz hogy szívét-lelkét kitegye a pályára, védekezzen, lepattanókat szerezzen. Nem éreztem úgy, hogy támadásban annyira aktív tudtam volna lenni, így inkább védőoldalon próbáltam a csapatot segíteni

– árulta el Valerio-Bodon Vincent, aki egyelőre még nem tudja, hogy ősszel mi fog vele történni klubszinten, visszamegy-e az Egyesült Államokba vagy esetleg más csapatban kezdi meg az új idényt Európában.