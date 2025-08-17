magyar férfi kosárlabda-válogatottSzolnokromán férfi kosárlabda-válogatottValerio Bodon VincentPallai Tamás

Románia legyőzése után a magyar csapat hőse is énekelte a Székely himnuszt + videó

A magyar férfi kosárlabda-válogatott 86-66-ra legyőzte Romániát szombat este Szolnokon a világbajnoki előselejtező harmadik fordulójában, s ezzel továbbjutott. A magyar csapat legjobbja a honosított Nate Reuvers volt, aki egyre jobban beilleszkedik Gasper Okorn csapatába. Amíg az amerikai center támadásban, addig Valerio-Bodon Vincent védekezésben hozott extrát. A válogatott szolnoki születésű játékosa, Pallai Tamás szintén hasznos perceket töltött a pályán, a találkozó végén a magyar bajnok kosaras együtt énekelte a Székely himnuszt a magyar szurkolókkal.

2025. 08. 17. 11:59
Forrás: MKOSZ/Girgász Péter
Gasper Okorn szövetségi kapitány megfiatalított együttese múlt hét szerdán 76-64-re kapott ki Romániában, így ezúttal nem csupán visszavágnia sikerült, hanem az egymás elleni mérleget is a maga javára fordította, ami azt jelenti, ha Perl Zoltánék szerdán nyernek a biztosan csoport utolsó helyén álló észak-macedónok vendégeként, akkor elsőként jutnak tovább. A meccs legjobbja Nate Reuvers lett 25 ponttal, aki viszont kisebb sérülést szerzett a találkozón.

Nate Reavuers nagyon hatékony volt a románok elleni vb-előselejtezőn.
Nate Reavuers nagyon hatékony volt a románok elleni vb-előselejtezőn (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)

Az utolsó meccsen is kell az energia

A 211 centi magas, amerikai születésű erőcsatár bicegve érkezett meg a játékoskijáróba szombat este, a mérkőzés legjobbja a 25 pontja mellé 5 lepattanót is szerzett bő huszonöt percnyi játékidő alatt. 

– Ráléptem az egyik román játékos lábára, és picit aláfordult a bokám. Nem hiszem, hogy nagyobb gond lesz vele, helyrejön, sok jég fog kelleni – árulta el a válogatott centere, akit azért nem kíméltek a román játékosok a gyűrű alatt, a második negyed elején egyszer fejbe is vágták.

A nagyváradi találkozó csalódáskeltő eredménye után úgy jöttünk ki erre a meccsre, hogy szinte éheztünk a győzelemre. A szolnoki közönség rengeteg energiát adott nekünk, a harmadik negyedben sikerült jobban ellépnünk a románoktól, ami után végül megnyertük a mérkőzést

– mondta el Reuvers, aki hozzátette, hogy hasonló energiával kell játszaniuk az utolsó csoportmeccsen Észak-Macedónia ellen is. 

A szurkolók vastapssal ünnepelték a győztes csapatot Szolnokon:

A szurkolókkal való pacsizások után újabb izzadtságban fürdő, de elégedettnek tűnő magyar kosaras tűnt fel a játékoskijárónál, aki megszerezte első pontjait tétmérkőzésen a magyar felnőtt válogatottban.

– Nagyon örülök, hogy végre sikerült betalálnom a nemzeti csapat színeiben. Akartam triplát dobni és zsákolni, de most nem alakult úgy a helyzet – mondta el Valerio-Bodon Vincent, aki korábban a Los Angeles Lakers fiókcsapatában is megfordult az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) előszobájának számító G-ligában. 

Valerio-Bodon Vincent a magyar férfi kosárlabda-válogatottban egyelőre védőoldalon remekel.

A 209 cm magas bedobó-hátvéd a négy lepattanója mellett két blokkot is szerzett alig tizenhárom perc alatt, védekezésével és mezőnymunkájával segítette a csapattársait.

A válogatott ifjabb tagjaitól elsőnek ezt várja el az edző és a csapattársak is, azaz hogy szívét-lelkét kitegye a pályára, védekezzen, lepattanókat szerezzen. Nem éreztem úgy, hogy támadásban annyira aktív tudtam volna lenni, így inkább védőoldalon próbáltam a csapatot segíteni

 – árulta el Valerio-Bodon Vincent, aki egyelőre még nem tudja, hogy ősszel mi fog vele történni klubszinten, visszamegy-e az Egyesült Államokba vagy esetleg más csapatban kezdi meg az új idényt Európában.

Közös éneklés a szurkolókkal

A mérkőzés után szintén sokan akarták mikrofonvégre fogni a szolnoki szurkolók kedvencét, a helyi származású Pallai Tamást, aki idén nyáron óriási meglepetésre a Szolnoki Olajbányász tagjaként 3-0-ás győzelmet aratott a Falco-KC Szombathely elleni bajnoki döntőben. Az Olajbányász 2018 után ült fel ismét a hazai kosárlabda trónjára. A 193 cm magas hátvéd szívós mezőnymunkájával nagy segítsége volt Gasper Okorn együttesének a második negyed végétől, bő tíz perc alatt az öt pontja mellé két lepattanót és három labdaszerzést produkált a számára hazai pályának számító Tiszaligeti Sportcsarnokban.

Mindig különleges meccsnek számít egy Románia elleni találkozó, a csapat és a szakmai stáb tagjai is átérezték ezt. Magas fordulatszámon pörögtünk, és ha tudjuk tartani ezt az intenzitást a folytatásban, akkor továbbra is eredményesek tudunk maradni

– nyilatkozta Pallai Tamás, aki azt is elmondta, hogy Szolnokon szenvedélyes szurkolótábor buzdítja őket. 

Pallai Tamás a románok elleni győzelem után boldogan pacsizott a szurkolókkal.
Pallai Tamás a románok elleni győzelem után boldogan pacsizott a szurkolókkal (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)

A magyar játékos hangsúlyozta, hogy nemcsak helyi drukkerek biztatták őket, hanem az ország több részéről is eljöttek, hogy a magyar csapat sikereiért szorítsanak. A Szolnok játékosának különleges élményben is része volt, együtt énekelt a magyar szurkolókkal. További részletek a videóinkban.

Pallai Tamás nyilatkozata a Románia elleni győztes mérkőzés után:

 

 

 

