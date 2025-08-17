Elgázolta a két és fél éves gyermekét az udvaron egy édesapa

Meghalt egy két és fél éves kisfiú a Beszterce-Naszód megyei Újradna (Șanț) településen, miután édesapja véletlenül elütötte az autóval a család házának udvarán szombaton – írja a Maszol.
A mentőszolgálat azt közölte, hogy bár a gyermek eszméletlen volt, amikor megérkeztek az orvosok a helyszínre, még élt. A településre mentőhelikoptert is riasztottak, azonban a kisfiú állapotát a földi és légi egységek közös erőfeszítései ellenére sem sikerült stabilizálni, a halál beálltát még a helyszínen megállapították.
Az ügyben a rendőrség nyomozást indított.
