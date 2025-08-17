haláludvarautóédesapa

Elgázolta a két és fél éves gyermekét az udvaron egy édesapa

Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

Magyar Nemzet
Forrás: Maszol
illusztráció Fotó: MTI/Katona Tibor
Meghalt egy két és fél éves kisfiú a Beszterce-Naszód megyei Újradna (Șanț) településen, miután édesapja véletlenül elütötte az autóval a család házának udvarán szombaton – írja a Maszol

A mentőszolgálat azt közölte, hogy bár a gyermek eszméletlen volt, amikor megérkeztek az orvosok a helyszínre, még élt. A településre mentőhelikoptert is riasztottak, azonban a kisfiú állapotát a földi és légi egységek közös erőfeszítései ellenére sem sikerült stabilizálni, a halál beálltát még a helyszínen megállapították.

Az ügyben a rendőrség nyomozást indított. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

