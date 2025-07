Szili Katalin: Ha az EU nem védi meg őshonos nemzeti közösségeit, akkor Európa sírját ássa

Szili Katalin felidézte: az SZNT kezdeményezése több mint egy évtizedre tekint vissza, és a végkifejlethez közeledik, hiszen az Európai Bizottságnak szeptember 4-ig döntést kell hoznia a kérdésben. Emlékeztetett: az európai uniós szerződésben van egy passzus, amely felsorolja, melyek azok a speciális régiók, amelyek hozzájutnak a kohéziós alapokhoz, és szeretnék, ha a nemzeti régiók is bekerülnének ezen kategóriák közé. Úgy vélte, az SZNT „elég furfangosan” olyan megoldási javaslatot ad, amely az önigazgatás „előszobájának” minősülhet. Rámutatott: a kezdeményezésből nemcsak a magyarság, hanem az adott régiókban élő összes nemzetiség profitálhat, plusz pénzforrásokhoz juthat. Az SZNT buldog módjára vitte végig az ötletet, így gyűlt össze a több mint egymillió aláírás a hét országból – mondta. Hozzátette: Magyarország feladata kiállni a kezdeményezés mellett. Úgy vélte, Székelyföld felemelése Romániát is gazdagítaná és Európának is érdeke. Szili Katalin szerint a bizottságnak meg kell próbálnia átlépni a saját árnyékát, és nem politikai döntést hozni, hanem a nemzeti régiókat támogatni.

Ez nem magyar kérdés, Európában számos nemzeti régió van, amely profitálhat belőle

– húzta alá.

Európa nem ismer mást, csak az erőt", és ezt az erőt az az 50 millió ember tudja képviselni, aki őshonos közösségben él

– mondta.