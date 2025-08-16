Balatoni kitekintés 5. – Zala, a kettévágott borvidék

Még ma is mindenkit arra ösztökélnék, hogy minél előbb látogassanak el Zalába, ha még nem jártak volna arra. Maga a táj lenyűgöző, ha Keszthely felől indulunk Dél-Dél-Nyugat felé, gyönyörű lombos erdők vezetnek az ültetvények felé. A táj változatossága megnyugtató, a nyári zöld véd és óv a napsugaraktól. Ezt és a kissé zöldes-árnyas karaktert érezzük a borokban is. Lendület, élénkség és elegancia együtt.

De ha Zala, akkor

nem mehetünk el szó nélkül Bakonyi Károly munkássága mellett sem. Ha mást nem is tett volna le az asztalra – amúgy tett – csak a Cserszegi fűszerest, már akkor is piros betűvel írta be magát a magyar bortörténetbe.

Eredményes munkássága nagy része a Balaton nyugati medencéjéhez kötötte, ez a táj számára az otthont jelentette.

A terület legnagyobb része lankás dombvidék. A dombok magját az egykori Pannon-tó homokos-agyagos üledékei építik fel, rajtuk vékony, negyedidőszaki lösztakaróval. Az általános földtani felépítéstől valamennyire különbözik Vindornyalak, Vindornyaszőlős, Zalaszántó vidéke, ahol a bortermő dűlők a Keszthelyi-hegység északi bazaltterületeire futnak fel. Felettük magasodik a Tátika vulkáni kúpja.

Hányatott sorsú borvidék, holott komoly múltra tekinthet vissza. Borai valaha a királyi Magyarország legjobbjai között voltak, rendszeresen szállítottak az uralkodók asztalára is belőlük.

A szőlőtermelés ezen a vidéken a középkor óta oklevelekkel adatolható, de már a római kor kezdete előtt, a kelták is termeltek itt bort. Fennmaradt az egyik sírban egy olyan pohár, melyre gazdája – az akkor világnyelvnek számító latin nyelven – ráíratta: „Da bibere”, azaz „adj innom”!

Erről a borvidékről, amely akkor a Balaton egész északi partján végighúzódott, és „Balatonmelléke” néven emlegették, Bél Mátyás, a XVIII. század elejének neves szerzője a következőket jegyezte meg: „A Balaton tó zalai partját, egyvégtében szőlőtermő hegyoldalak szegélyezik, amelyek legtöbbjén igen nemes borokat szüretelnek...”.

Nem véletlen, hogy évszázadokon keresztül feszült egymásnak a Káli-medence és Zala Vármegye – ugyanis rendszeres szállítója volt mindkettő a korabeli király asztaloknak.

Ennek a kiváló minőségnek az okát az e hegyoldalakon is jellemző aszúsodásban lehet sejteni. További különlegessége volt a borvidéknek az ürmös, amelynél az illatos kék szőlőfajtákat részesítették előnyben, első említése 1788-ból való. Egy ideig gyógyhatású készítményként patikákban is árulták.