Nagystratégia a mesterterv ellen

A tusványosi beszéd központi eleme idén is a globális geopolitikai helyzet értékelése volt. A magyar miniszterelnök szerint Donald Trump visszatérése csökkentette ugyan a világháború esélyét, de a világ továbbra is tele van baljós előjelekkel: a fegyverkezési verseny, a nagyhatalmi rivalizálás, a globális migráció és a gazdasági blokkosodás mind a háborús kockázatot növeli. Magyarország nem fogja elfogadni azt a brüsszeli föderalista mestertervet, amely háborúba sodorná az uniót, miközben egyre több hatáskört vonna el a nemzetállamoktól. Ennek a lopakodó hatáskörbővítésnek része az is, hogy Ukrajna felvételét erőltetik az EU-ba.