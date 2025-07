Kiszelly Zoltán: Megnyerné a Fidesz a választást

– A polgári oldalnak a virtuális világban is újra kell építenie magát. Ebben a Harcosok Klubja volt az első lépés, azoknak, akik szeretnek beleállni a virtuális világban zajló vitákba. Akik pedig nem ennyire aktívak, vagy csak más szerepet keresnek, azoknak a Digitális Polgári Körök kínálnak egy jó lehetőséget – mondta lapunknak a miniszterelnök beszéde után Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány politikai elemzési igazgatója.

Rengetegen voltak kíváncsiak Orbán Viktor tusványosi előadására (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A politológus szerint a Digitális Polgári Körök nem nőnek akkorára, mint a klasszikus polgári körök. Utóbbinak az volt a funkciója, hogy a 2002-es választás után egyben tartsa a különböző jobboldali pártok szavazóit. – Ilyen most nincs, ez most a Tisza-szigeteknél van, ahol Magyar Péter a baloldali szavazókat próbálja egyben tartani, ahogy ez Orbán Viktornak sikerült a jobboldali pártok szavazóival. A Digitális Polgári Köröknek két feladata van. Egyrészt,

mivel októbertől a Facebookon már nem lehet pénzért politikai hirdetést feladni, fel kell építeni egy aktivistaréteget, és az emberek maguk osztják meg a politikai tartalmakat

– fogalmazott Kiszelly Zoltán.

Új lehetőségek

A másik, és amelyik a szakértő szerint most fontosabb, hogy közeledik a választás, és akik a jobboldallal szimpatizálnak, azoknak kell egy új lehetőséget biztosítani, és erre ez nagyon jó eszköz.

Kiszelly Zoltán beszélt arról is, hogy Magyarország minden világhatalommal jóban van, kivéve az Európai Uniót. Szerinte ez a viszony nem is fog rendeződni, mert Brüsszel az ukrajnai háború kapcsán egy egységes birodalmat épít, amivel szemben Magyarország alternatívát kínál.

Szerinte

Brüsszelnek az a baja, hogy a magyar alternatíva a migráció kezelésével, az orosz energetikai együttműködéssel, a kínai gazdasági együttműködéssel mindig vonzóbb, mint amit Brüsszel tud kínálni.

– Ezért el akarják eltiporni a magyar alternatívát, ezért tartják Magyar Pétert. Hiszen Magyar Péter és a Tisza Párt egy olyan projekt, amivel a cél, hogy minket visszapofozzanak a sorba. Mondta is a miniszterelnök, hogy

a Tisza Pártnak az a feladata, hogy ezt a magyar alternatívát beszántsa, és Magyarország is beálljon a sorba.

Továbbá hogy támogassa a háborút, a hadikölcsönöket, a gazdák pénzének elvételét. Vagyis ez a két alternatíva van, és ezért nem tudunk Brüsszellel kiegyezni, mert amit ők kínálnak, az rossz, ahogy a Tisza Párt ajánlata is az – jelentette ki.

Fölényes előnyben a kormánypártok

A politológus beszélt arról is, hogy a Fidesz valóban megnyerné a választásokat, ha most tartanák. Hozzátette, hogy azok a közvélemény-kutatások, amik jelentős Tisza-előnyt mérnek, a közvélemény befolyására készültek. – Úgy érdemes most az ellenzéki közvélemény-kutatásokat nézni, hogy egy profiltisztítás zajlik. Most azért hozzák ki ezeket az eredményeket, hogy a még talpon lévő dollárbaloldali pártokat és politikusokat visszalépésre bírják.

Ezek a kutatások igazából politikai termékek, amik célja, hogy kétpárti küzdelem legyen

– folytatta a politológus. Kiszelly Zoltán beszélt a migrációról is. Szerinte Brüsszel egy állandó betelepítési kvótát akar. Évente tízezer embert akarnak Magyarországra telepíteni, ezért kell nyugati irányból is megvédeni a határokat.