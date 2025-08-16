Egy busz kigyulladása lehet véletlen, de ha háromszor megtörténik, annak oka van

Az első busz kigyulladása még nem volt aggasztó, mivel egy többezres flotta műszaki üzemeltetése során ilyesmi egyszer bárhol, bármikor előfordulhat – mondta el Wintermantel Zsolt, a BP Műhely szakértője. A közlekedésmérnök azonban rámutatott: az, hogy 24 óra leforgása alatt három ilyen eset is történjen, statisztikailag szinte a lehetetlen kategóriába tartozik. Ennek biztosan van valami oka, mert ezt csak a véletlennel már nem lehet indokolni.

Nem lehet véletlen, hogy három busz is kigyulladt Budapesten (Forrás: Facebook)

Emlékezetes, hogy a héten kicsit több mint 24 óra alatt három busz is kigyulladt Budapesten. Közülük kettőn utasok is tartózkodtak, mielőtt a járművek teljesen kiégtek, míg egy esetben az utasok nélkül közlekedő busz sofőrje meg tudta fékezni a lángokat. A tüzekben senki nem sérült meg, az anyagi kár azonban jelentős.

A három esetben közös, hogy mindegyik járműnek a motorterében csaptak fel a lángok.

Az első busz augusztus 13-án, Budapest V. kerületében, a József Attila utca és a Nádor utca kereszteződésében gyulladt ki. A 16-os jelzéssel közlekedő kevesebb mint tízéves, török gyártmányú Karsan Atak midibusz akkora lángokkal égett, hogy a tűz átterjedt arra az épületre is, amely mellett a busz megállt, valamint egy jelzőlámpára is. Az égés füstje olyan hatalmas volt, hogy még a főváros távolabbi pontjairól is lehetett látni.

A következő busz – egy Mercedes Citaro – másnap reggel, a XII. kerületben, a Németvölgyi úton gyulladt ki, és ez is teljesen kiégett. A harmadik jármű – amely szintén egy Mercedes Citaro volt – még ugyanaznap, dél körül kapott lángra, szintén a XII. kerületben, az Alkotás utcában, ezt a tüzet azonban a sofőr meg tudta fékezni.

Bár a főváros baloldali városvezetése érdemben nem hajlandó megszólalni a három tűzeset kapcsán, a BKK már lépett, és teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszán.

Mindemellett a Budapest Főváros Kormányhivatala aggasztónak és elfogadhatatlannak tartja, hogy BKV-buszok veszélyeztethetik az utasok életét, ezért azonnali vizsgálatot rendelt el a kigyulladt buszok miatt. A kormányhivatal vizsgálata során

kiemelt figyelmet fordít a buszok műszaki állapotára, a telephelyekre és a műszaki ellenőrző berendezésekre,

valamint a műszaki ellenőrzéseket végző BKV-szakemberekre is.