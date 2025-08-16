tűzbuszBKV

Egy busz kigyulladása lehet véletlen, de ha háromszor megtörténik, annak oka van

A közlekedésmérnök szerint az, hogy 24 óra leforgása alatt három ilyen eset is történjen, statisztikailag szinte a lehetetlen kategóriába tartozik.

Munkatársunktól
2025. 08. 16. 17:02
busz
Forrás: Bors/Kovács Dávid
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az első busz kigyulladása még nem volt aggasztó, mivel egy többezres flotta műszaki üzemeltetése során ilyesmi egyszer bárhol, bármikor előfordulhat – mondta el Wintermantel Zsolt, a BP Műhely szakértője. A közlekedésmérnök azonban rámutatott: az, hogy 24 óra leforgása alatt három ilyen eset is történjen, statisztikailag szinte a lehetetlen kategóriába tartozik. Ennek biztosan van valami oka, mert ezt csak a véletlennel már nem lehet indokolni.

busz
Nem lehet véletlen, hogy három busz is kigyulladt Budapesten (Forrás: Facebook)

Emlékezetes, hogy a héten kicsit több mint 24 óra alatt három busz is kigyulladt Budapesten. Közülük kettőn utasok is tartózkodtak, mielőtt a járművek teljesen kiégtek, míg egy esetben az utasok nélkül közlekedő busz sofőrje meg tudta fékezni a lángokat. A tüzekben senki nem sérült meg, az anyagi kár azonban jelentős. 

A három esetben közös, hogy mindegyik járműnek a motorterében csaptak fel a lángok.

Az első busz augusztus 13-án, Budapest V. kerületében, a József Attila utca és a Nádor utca kereszteződésében gyulladt ki. A 16-os jelzéssel közlekedő kevesebb mint tízéves, török gyártmányú Karsan Atak midibusz akkora lángokkal égett, hogy a tűz átterjedt arra az épületre is, amely mellett a busz megállt, valamint egy jelzőlámpára is. Az égés füstje olyan hatalmas volt, hogy még a főváros távolabbi pontjairól is lehetett látni.

A következő busz – egy Mercedes Citaro – másnap reggel, a XII. kerületben, a Németvölgyi úton gyulladt ki, és ez is teljesen kiégett. A harmadik jármű – amely szintén egy Mercedes Citaro volt – még ugyanaznap, dél körül kapott lángra, szintén a XII. kerületben, az Alkotás utcában, ezt a tüzet azonban a sofőr meg tudta fékezni.

Bár a főváros baloldali városvezetése érdemben nem hajlandó megszólalni a három tűzeset kapcsán, a BKK már lépett, és teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszán.

Mindemellett a Budapest Főváros Kormányhivatala aggasztónak és elfogadhatatlannak tartja, hogy BKV-buszok veszélyeztethetik az utasok életét, ezért azonnali vizsgálatot rendelt el a kigyulladt buszok miatt. A kormányhivatal vizsgálata során 

kiemelt figyelmet fordít a buszok műszaki állapotára, a telephelyekre és a műszaki ellenőrző berendezésekre,

valamint a műszaki ellenőrzéseket végző BKV-szakemberekre is.

Wintermantel Zsolt a Borsnak elmondta: kimondottan örül, hogy a kormányhivatal elrendelte a buszok átfogó vizsgálatát, mert statisztikailag semmivel nem igazolható, hogy 24 óra leforgása alatt három busz így meghibásodik, és abból kettő teljesen kiég. A kiégett autóbuszok közül a két Mercedes Citaro is 24 éves volt már – tette hozzá.

Ez azt jelenti, hogy legalább kétszer kiszolgálták az élettartamukat ezek a járművek. Ilyenkor már exponenciálisan növekszik a meghibásodás, illetve az anyagfáradás lehetősége

– hangsúlyozta a szakértő, aki egyetértett azzal, hogy a busztüzek egyik legvalószínűbb oka az, hogy elmaradt a motormosás és a karbantartás a járműveken.

Legutóbb, 2010 előtt nagyon rossz állapotban volt a BKV járműflottája, amely Tarlós István főpolgármestersége alatt jelentős fiatalításon ment át, új buszok beszerzésével, illetve külső szolgáltatók bevonásával – emlékeztetett Wintermantel Zsolt. Majd rámutatott: 

sajnos, az elmúlt években újra elkezdett öregedni a buszpark, mert a járművek cseréje nem zajlik a megfelelő ütemben.

Ráadásul a feszes menetrend betartásához szinte az összes buszt ki kell adni a forgalomba, emiatt aztán megfeszített tempóban dolgoznak a karbantartók és a szerelők – tette hozzá.

Borítókép: Az egyik kigyulladt busz (Fotó: Bors/Kovács Dávid)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu