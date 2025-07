Itt van Orbán Viktor öt pontja a jövőnkről + videó

Öt pontban foglalta össze a mindenkit foglalkoztató aktuális kérdéseket Orbán Viktor miniszterelnök tusványosi a beszéde elején. A választásról, külpolitikáról, digitális közösségépítésről és a nemzeti érdekekről szóló értékelés összefoglalóját Orbán Balázs tette közzé.

Választási győzelemre készülve

A kormányfő elsőként a közelgő országgyűlési választásokról beszélve úgy fogalmazott, egy demokráciában semmi nincs előre lejátszva – a verseny nyílt, semmire nincs garancia.

– A belső felmérések szerint, ha most vasárnap lennének a választások, 106 egyéni körzetből nyolcvanat megnyernénk, és fölényes győzelmet aratnánk.

Ez azonban kevesebb, mint a 87 körzet 2022-ben, tehát még sok munka vár ránk az elkövetkezendő hónapokban – közöte Orbán Viktor, aki a magyar–román kapcsolatokról azt mondta, találkozott a román miniszterelnökkel – ő a 24. kormányfő, akivel a hivatali ideje alatt tárgyalt. Nehézsúlyú politikus, aki törekedni fog a román érdekek érvényesítésére, érdekelt a magyar–román közös sikerekben is, így van esély érdemi együttműködésre – jegyezte meg.

Digitális Polgári Körök

Kultúra és gyűlöletkeltés kapcsán a miniszterelnök úgy vélekedett, a választási felfokozottság túlcsordult a politikán. Felidézte, egyes művészek nyíltan sértegetik a konzervatív embereket. Performanszként fejbe lövik a színpadon a miniszterelnököt. Egy fesztivál antiszemita, gyűlöletkeltő együttest hív meg.

– Valami nagyon félrecsúszott a magyar showbizniszben – a pénz ennyire nem lehet fontos

– hangsúlyozta.

Orbán Viktor Tusványoson bejelentette a Digitális Polgári Körök megalapítását, amely túlmutat a választási logikán, és amelyet erre a linkre kattintva érhetnek el. – A virtuális tér ma ellenséges terület a keresztény, konzervatív, nemzeti gondolkodás számára. Aki vállalja a konzervatív identitását, azt legyűri a progresszív túlerő. Ezért újra kell szervezni a közösségeinket a modern kornak megfelelően: akkor működik egy közösség, ha van digitális lába – mondta, hozzátéve,

a hazaszeretet és az országépítés szelleme kell hogy áthassa ezeket a közösségeket – ezek éppen ellentétes értékek azokéhoz képest, akik minket támadnak.

– A Harcosok Klubját a Tisza Párt online agressziója ellen volt szükséges létrehozni. De emellett kell egy olyan digitális tér is, amely azoknak szól, akik nem akarnak részt venni a harcban, viszont szeretnének csatlakozni az országépítő, szuverenitásvédelmi munkához és megerősítést nyerni konzervatívként. A kezdeményezés a nemzeti szuverenitás szempontjából is fontos: a globalisták már ott vannak, most mi jövünk – emelte ki.