repülőkanadairepülőgép

Az Air Canada több mint tízezer dolgozója lépett sztrájkba

Nem született meg a bérmegállapodás, leállt a forgalom.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 16. 10:05
 Az Air Canada több mint tízezer dolgozója lépett sztrájkba szombaton, miután nem sikerült megkötni a bérmegállapodást a kitűzött, pénteki időpontig.

Egyelőre üresek maradnak a gépek (Forrás: Aircanada.com)

Az Air Canada közölte, hogy a munkabeszüntetés idejére minden járatát törli. Kanada legnagyobb légitársasága szombaton kora reggelre már több mint 620 járatot törölt, aminek következtében a világ minden táján utazók egyelőre nem tudnak elrepülni.

A légiutas-kísérők jelenleg a levegőben eltöltött idő után kapnak fizetést, de szakszervezetük azt akarta elérni, hogy a járatok között a földön eltöltött időért és az utasok beszállásakor nyújtott segítségért is kapjanak kompenzációt.

A légiutas-kísérők szombatra tüntetést szerveztek a nagyobb kanadai repülőtereken. Az Air Canada és fapados leányvállalata, az Air Canada Rouge naponta 130 000 utast szállít. Az Air Canada a külföldi légitársaságok közül a legtöbb járatot üzemelteti az Egyesült Államokba.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
idezojelekBrüsszel

Brüsszel hatásköröket von el

Bánó Attila avatarja

Háborús viszonyok között nehéz a kisebbségek számára jogegyenlőséget kiharcolni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

