Rendkívüli

Zelenszkij Washingtonba megy

Így írnak Ökgondolatokgyűjtemény2025. 08. 16. 8:34

Így írnak ők – Augusztus 16., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Ceglédi Zoltán, Kötter Tamás, Fodor Gábor, Havas Henrik és Lendvai Ildikó  gondolataiból tallózunk.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Ceglédi Zoltán

Magyar Pétert nem fogják megkérdezni

Kötter Tamás

Ilyen egyszerű

Fodor Gábor

Szomorú dolog

Havas Henrik

Havas páros lábbal szállt bele Lázár Jánosba

Lendvai Ildikó

Ilyen a „humoros” Lendvai

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ök

Így írnak ők – Augusztus 16., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ök

Így írnak ők – Augusztus 15., délután

idezojelekÍgy írnak Ök

Így írnak ők – Augusztus 15., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ök

Így írnak ők – augusztus 14., délután

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekKaja Kallas

Három friss szög az EU koporsójában

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekpropaganda

Szeressétek a gyerekeket!

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekkárolyi mihály

Magyar Péter korunk Károlyi Mihálya

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekOrbán Viktor kormányfő

A választás tétje a béke, a nyugalom

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBrüsszel

Brüsszel hatásköröket von el

Bánó Attila avatarja

Háborús viszonyok között nehéz a kisebbségek számára jogegyenlőséget kiharcolni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.