Így írnak ők – December 25., délután

ISIS

Újévi támadásokat terveztek Törökországban, több mint száz embert tartóztattak le

A török ​​hatóságok közölték, hogy több mint száz embert, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet feltételezett tagját tartóztatták le, így sikerült megakadályozniuk a karácsonyi és újévi rendezvényekre tervezett támadásokat.