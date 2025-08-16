Rengett a föld Kamcsatkán, Putyin gépe kerülővel tért haza

Péntek estétől szombat reggelig számos erős földmozgást észleltek Kamcsatka keleti részén, ahol július 30-án 8,8-as erősségű földregést mértek, 73 éve a legerősebbet. Szeizmológusok beszámolója szerint péntek késő este a félsziget keleti partjainál 6,5-ös földrengést regisztráltak, amit szombat reggelig további 12 kisebb rengés követett, de egyik sem érte el az 5-ös erősséget.

A rengések miatt egy vulkán is kitört a térségben

Fotó: KAMCHATKA BRANCH OF RUSSIAN GC R / ANADOLU

A földrengés epicentruma Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól 97 km-re keletre volt. Az előzetes adatok szerint a rengések intenzitása a regionális központban elérte az 5-6-os fokozatot. A lakosok közül sokan az utcára menekültek, tartva a további erős utórengésektől. Károkról nem érkezett jelentés.

A péntek esti nagy erejű földmozgással egy időben fölerősödtek a Kljucsevszkaja vulkán kitörései. A vulkán 6-6,5 kilométer magasra lövell ki hamut, ami már befolyásolhatja a repülés biztonságát, ezért a térségben narancssárga légi közlekedési figyelmeztetést adtak ki.

Putyin kerülő úton tért haza

Az orosz elnök az alaszkai tárgyalás után Moszkva felé vette az irányt, azonban ezt meglepően nagy kerülővel tette. Ennek feltehetőleg a fent említett földrengés és az abból következő vulkánkitörés lehetett az oka. A repülési adatok szerint az orosz elnök gépe észak felé indult.