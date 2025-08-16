Trump békét akar, Európa háborús pszichózisban él

Németországban ismét egyre nagyobb a nyomás a sorkatonai szolgálat visszavezetésére. A berlini kormány asztalán van a katonai szolgálat modernizációs törvénye, amelynek célja a Bundeswehr krónikus létszámhiányának kezelése, írja a Politico.

Boris Pistorius védelmi miniszter terve, hogy teljesen visszaállítaná a kötelező sorkatonai szolgálatot, amelyet Németország 2011-ben felfüggesztett. Pistorius már régóta szorgalmazza a 2011-ben felfüggesztett sorkatonaság visszaállítását, és terveit már a Scholz-kormány idején is bemutatta pártjának.

Manfred Weber, az Európai Néppárt Ukrajna-barát, megrögzötten háborúpárti elnöke korábban egyenesen egy uniós szintű kötelező sorkatonaság bevezetését javasolta, amely régi német elképzelés: célja az európai öntudat erősítése.

A gondolat nem új, hiszen már 2017-ben a Junge Union – a CDU és a CSU ifjúsági szervezete – vetette fel a nők és férfiak közös katonai szolgálatának bevezetését.

Boris Pistorius német védelmi miniszter pilóta nélküli rendszereket mutat be (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Peter Kneffel)

Tovább zajlik a német belpolitikai vita

A javaslat szerint minden hadköteles férfit regisztrálnának és szűrésnek vetnének alá, de csak egy célzott számot hívnának be ténylegesen. Nők önkéntes alapon jelentkezhetnének. A német kormány így évente 5000 új önkéntes katonával számolna, akik akár 23 hónapig is szolgálhatnának. A Pistorius-terv azonban érzékenyen érinti az egyre hanyatló népszerűségű szociáldemokratákat.

Pistorius pártján belül is kapott kritikát, többek között a Jusos (a párt ifjúsági szervezete) részéről. Sokan aggódnak, hogy az önkéntes szolgálat burkolt előszobája lehet egy jövőbeli kötelező sorkatonaságnak, ami szembemehet a szociáldemokrata értékekkel.

A CDU szigorúbb törvényt szeretne

A kötelező sorkatonaság azonban egyelőre csak külön parlamenti döntés esetén lépne életbe. Ez azonban sokaknak nem elég.