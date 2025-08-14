Litvánia kész csapatokat küldeni Ukrajnába, de csak a megfelelő feltételekkel – mondta Gitanas Nausėda litván elnök. Nauséda úgy véli, hogy azoknak az országoknak, amelyek csatlakoztak az „hajlandók koalíciójához”, készen kell állniuk fegyveres erőik bevetésére Ukrajna biztonságának biztosítása érdekében. Kijelentette, hogy Litvánia kész hozzájárulni ehhez – írja az Rbc.ua.
Itt a bejelentés: európai katonák indulhatnak Ukrajnába
A litván elnök bejelentette, hogy országa kész katonákat és erőforrásokat biztosítani Ukrajna biztonságának megerősítésére, amennyiben adottak lesznek a megfelelő feltételek. Hangsúlyozta, hogy a tűzszünetnek előfeltételek nélkül kell megvalósulnia, és nem lehet elvárni Ukrajnától területeinek feladását. Nausėda szerint minden béketárgyaláson részt kell vennie Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.
Litvánia ígéretet tett Ukrajnának
Készen kell állnunk arra, hogy erőket vessünk be Ukrajna biztonságának biztosítására, amint megteremtődnek ehhez a megfelelő feltételek
– mondta. Nausėda hangsúlyozta, hogy Oroszország Ukrajna elleni, immár évek óta tartó háborúja komoly hatással van Európa biztonságára. A litván elnök kiemelte, hogy a harcok befejezésére kizárólag Ukrajna és Európa számára előnyös feltételekkel kerülhet sor, és semmilyen tárgyalás nem történhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvétele nélkül.
A litván vezető szerint nem lehet elvárni Ukrajnától területeinek feladását, és egy ilyen követelmény nem lehet előfeltétele a tűzszünetnek.
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Zelenszkij készül valamire a Trump–Putyin-csúcs előtt.
Borítókép: Az ukrán és a litván elnök (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij Londonban tárgyalt
Biztonsági garanciákról is szó esett.
Zelenszkij újabb fogolycseréről számolt be
Az ukrán elnök szerint 84-en térnek haza.
Orbán Viktor: Magyarország nem lesz migránsország!
Közösségi oldalán üzent a miniszterelnök.
Trump elmondta, mire számíthat Putyin, ha a találkozó sikertelen lesz
Az amerikai elnök szerint 25 százalék az esélye annak, hogy nem lesz előrelépés.
Volodimir Zelenszkij Londonban tárgyalt
Biztonsági garanciákról is szó esett.
Zelenszkij újabb fogolycseréről számolt be
Az ukrán elnök szerint 84-en térnek haza.
Orbán Viktor: Magyarország nem lesz migránsország!
Közösségi oldalán üzent a miniszterelnök.
Trump elmondta, mire számíthat Putyin, ha a találkozó sikertelen lesz
Az amerikai elnök szerint 25 százalék az esélye annak, hogy nem lesz előrelépés.