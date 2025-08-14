UkrajnaLitvániakatona

Itt a bejelentés: európai katonák indulhatnak Ukrajnába

A litván elnök bejelentette, hogy országa kész katonákat és erőforrásokat biztosítani Ukrajna biztonságának megerősítésére, amennyiben adottak lesznek a megfelelő feltételek. Hangsúlyozta, hogy a tűzszünetnek előfeltételek nélkül kell megvalósulnia, és nem lehet elvárni Ukrajnától területeinek feladását. Nausėda szerint minden béketárgyaláson részt kell vennie Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 17:03
Az ukrán és a litván elnök
Az ukrán és a litván elnök Fotó: PETRAS MALUKAS Forrás: AFP
Litvánia kész csapatokat küldeni Ukrajnába, de csak a megfelelő feltételekkel – mondta Gitanas Nausėda litván elnök. Nauséda úgy véli, hogy azoknak az országoknak, amelyek csatlakoztak az „hajlandók koalíciójához”, készen kell állniuk fegyveres erőik bevetésére Ukrajna biztonságának biztosítása érdekében. Kijelentette, hogy Litvánia kész hozzájárulni ehhez – írja az Rbc.ua.

Litvánia készen áll katonákat küldeni Ukrajnába
Fotó: SOEREN STACHE/DPA

Litvánia ígéretet tett Ukrajnának

Készen kell állnunk arra, hogy erőket vessünk be Ukrajna biztonságának biztosítására, amint megteremtődnek ehhez a megfelelő feltételek

 – mondta. Nausėda hangsúlyozta, hogy Oroszország Ukrajna elleni, immár évek óta tartó háborúja komoly hatással van Európa biztonságára. A litván elnök kiemelte, hogy a harcok befejezésére kizárólag Ukrajna és Európa számára előnyös feltételekkel kerülhet sor, és semmilyen tárgyalás nem történhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvétele nélkül.

A litván vezető szerint nem lehet elvárni Ukrajnától területeinek feladását, és egy ilyen követelmény nem lehet előfeltétele a tűzszünetnek.

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Zelenszkij készül valamire a Trump–Putyin-csúcs előtt.

Borítókép: Az ukrán és a litván elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Tóth Tamás Antal
idezojelekkém

Kijev új besorolást kapott

Tóth Tamás Antal avatarja

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.

