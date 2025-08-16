Rapid Extra: Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg + videó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök röviddel a tárgyalás után közzétett üzenetében arról számolt be, hogy „hosszú, tartalmas” megbeszélést folytatott Donald Trumppal, előbb ketten, majd európai vezetők bevonásával. Azt hangsúlyozta: Ukrajna kész a lehető legproduktívabban dolgozni a béke érdekében, és támogatja Trump javaslatát egy háromoldalú találkozóra.
Fekete Rajmund szerint különösen figyelemre méltó, hogy Zelenszkij a szokásos retorikától eltérően kifejezetten békülékeny hangot ütött meg.
Egy rossz szót sem mondott Oroszországról, arról beszélt, hogy békét kell kötni. Ez mindenképpen pozitív jelzés
– mutatott rá a szakértő, aki hozzátette: az amerikai és az ukrán elnök hétfőn ismét találkozik az Egyesült Államokban.
Kiszelly Zoltán hangsúlyozta, hogy a mostani egyeztetés valójában nem béketárgyalás, hanem amerikai–orosz tárgyalás volt, amelynek egyik fő témája Ukrajna volt.
Ez a folyamat még csak a kezdőrúgás. Trump és Putyin találkozott, ami önmagában fontos, de a béke még messze van
– fogalmazott.
A szakértő szerint a következő hónapokban sor kerülhet több két- és háromoldalú egyeztetésre, akár Minszkben is, de az ukrán fél számára kényszer a békülékenyebb hangnem.
Már az utcáról kell összefogdosni az ukrán férfiakat, mert senki nem akar önként harcolni. Zelenszkijnek is meg kell mutatnia, hogy hajlik a tárgyalásokra
– mondta.
A szakértők egyetértettek abban, hogy a békefolyamat elhúzódhat, és Trump politikai mozgásterét is korlátozza az idő. Mandátuma 2029 januárjáig tart, míg Putyin és Hszi Csin-ping hatalmát nem korlátozza időbeli ciklus.
Fekete Rajmund kiemelte: az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy rengeteg álhír próbálta ellehetetleníteni a találkozót, és az európai elit politikai érdeke sem feltétlenül a béke.
Kiszelly szerint Brüsszel a háborút ürügyként használja az uniós mélyítésre és a gazdasági átalakítások kikényszerítésére, miközben a háború valódi haszonélvezői az amerikai befektetési alapok.
A legfontosabb, hogy Trump és Putyin tárgyalóasztalhoz ült. A részletekről és a kompromisszumokról hosszú, bonyolult egyeztetések döntenek majd
– foglalta össze a helyzetet Kiszelly Zoltán.
