Rapid Extra: Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg + videó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök röviddel a tárgyalás után közzétett üzenetében arról számolt be, hogy „hosszú, tartalmas” megbeszélést folytatott Donald Trumppal, előbb ketten, majd európai vezetők bevonásával. Azt hangsúlyozta: Ukrajna kész a lehető legproduktívabban dolgozni a béke érdekében, és támogatja Trump javaslatát egy háromoldalú találkozóra.

Fekete Rajmund szerint különösen figyelemre méltó, hogy Zelenszkij a szokásos retorikától eltérően kifejezetten békülékeny hangot ütött meg.

Egy rossz szót sem mondott Oroszországról, arról beszélt, hogy békét kell kötni. Ez mindenképpen pozitív jelzés

– mutatott rá a szakértő, aki hozzátette: az amerikai és az ukrán elnök hétfőn ismét találkozik az Egyesült Államokban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök július 22-én, Kijevben egyeztetést tartott Rusztem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával (jobbra) és Andrij Jermakkal, az Elnöki Hivatal vezetőjével (balra) a béketárgyalásokról Fotó: ZELENSKIY/OFFICAL TELEGRAM ACCOU / ANADOLU

Kiszelly Zoltán hangsúlyozta, hogy a mostani egyeztetés valójában nem béketárgyalás, hanem amerikai–orosz tárgyalás volt, amelynek egyik fő témája Ukrajna volt.

Ez a folyamat még csak a kezdőrúgás. Trump és Putyin találkozott, ami önmagában fontos, de a béke még messze van

– fogalmazott.

A szakértő szerint a következő hónapokban sor kerülhet több két- és háromoldalú egyeztetésre, akár Minszkben is, de az ukrán fél számára kényszer a békülékenyebb hangnem.

Már az utcáról kell összefogdosni az ukrán férfiakat, mert senki nem akar önként harcolni. Zelenszkijnek is meg kell mutatnia, hogy hajlik a tárgyalásokra

– mondta.

A szakértők egyetértettek abban, hogy a békefolyamat elhúzódhat, és Trump politikai mozgásterét is korlátozza az idő. Mandátuma 2029 januárjáig tart, míg Putyin és Hszi Csin-ping hatalmát nem korlátozza időbeli ciklus.

Fekete Rajmund kiemelte: az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy rengeteg álhír próbálta ellehetetleníteni a találkozót, és az európai elit politikai érdeke sem feltétlenül a béke.

Kiszelly szerint Brüsszel a háborút ürügyként használja az uniós mélyítésre és a gazdasági átalakítások kikényszerítésére, miközben a háború valódi haszonélvezői az amerikai befektetési alapok.

A legfontosabb, hogy Trump és Putyin tárgyalóasztalhoz ült. A részletekről és a kompromisszumokról hosszú, bonyolult egyeztetések döntenek majd

– foglalta össze a helyzetet Kiszelly Zoltán.

Borítókép: Rapid Extra (Fotó: Magyar Nemzet)