Örmény káröröm után döbbent szurkolók a Győr európai kupameccsén

A Győr újoncként a negyedik helyen zárt a magyar bajnokságban, így jutott be a Konferencialiga selejtezőkörébe. Ennek ellenére korántsem volt biztos az indulás, ugyanis a DAC is bejutott, amelynek szintén Világi Oszkár a tulajdonosa, ez pedig szabálysértő. Az UEFA végül a DAC indulását nem engedélyezte. A Győr több mint tíz év után térhetett vissza az európai kupaporondra: legutóbb 2014. július 14-én, a Göteborg vendégeként, az Európa-liga selejtezőjében szerepelt magyar csapat, és ugyan nyert 1-0-ra Svédországban, mégis búcsúzott. Az ellenfél, a Pjunyik is a negyedik helyen zárta hazája bajnokságát az előző idényben. A Pjunyik Jereván Örményország legsikeresebb csapata: tizenhatszoros bajnok, nyolcszoros kupagyőztes és tízszeres Szuperkupa-győztes.

Nem könnyű, de nem is lehetetlen helyzetben van a Győr a visszavágó előtt (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Egy hiba, és megvolt a baj

A mérkőzés elején puhatolóztak a csapatok, nem estek egymásnak. A labda többet volt a hazaiaknál, akik a 21. percben büntetőhöz jutottak: egy kényszerítő után Vareika lépett a labdával, Abrahamsson a labda mellett az ellenfelét is elsodorta becsúszásával.

A mészpontra helyezett labda mögé a Pjunyik Jereván frissen igazol támadója, Noubissi állt, aki az előző körben is betalált már. A kameruni csatár erősen, nagyon magabiztosan belsőzte be a labdát, Petrás nem találta el az oldalt. A 22. percben hátrányba került a Győr (1-0).

A 37. percig kellett várni az első olyan győri helyzetre, ami némi veszélyt is rejtett magában: Vitális átjátszotta magát a védőjén, ballal a hosszú sarkot vette célba, azonban a hazai kapus szögletre tudott menteni. Két perccel később Benbuali a kapunak háttal állva csúsztatott, de a labda a kapu bal sarka mellett elhagyta a játékteret.

Az első félidőt követően a helyzet nem feltétlenül volt egyszerű, de közel sem volt reménytelennek nevezhető.

Semmi nem jött össze a Győrnek, de az ellenfél segített

A 60. percbe lépve tiszta lövési lehetőség adódott Gavrics előtt, aki 15 méterre a kaputól bombázott fölé, ezért kár volt. A második félidőben átvette az irányítást a Győr, az első 15 percet követően hetven százalékban volt a labda a magyar csapatnál.

Pár perccel később a hazai hálóőr két védést mutatott be, a második igazán nagy bravúr volt a közelről leadott lövéssel szemben. Igazán érett már a győri egyenlítés, de a mérkőzés képével teljesen ellentétes módon a Pjunyik szerzett újabb gólt. Javi Moreno szöktette az első gólt szerző Noubissit, aki az alapvonalról centerezett, a rövidre érkező Kulikov pedig bepasszolta a labdát (2-0).

A hazaiak trénere, de még a szurkolók is kicsit meglepődve, mosolyogva konstatáltak, hogy miután nagy szerencsével megúszták kapott gól nélkül, a semmiből ők találnak be.

Ezek után visszakapott némi szerencsét Borbély Balázs együttese: a 78. percben Miljkovics nagyon kacskán találta el a beérkező beadást, a lábáról védhetetlenül vágódott a kapuba a labda, szépített a Győr (2-1). A szépítést követően nem sikerült fokozni, de tartani sem az intenzitást, nem adódott egyenlítési lehetőség a Győr előtt, ezzel maradt a 2-1.

Betalált a lehetséges ellenfél magyar játékosa

Az ETO FC Győr és a Pjunyik Jereván közötti párharc visszavágóját jövő hét csütörtökön 19 órától vívják Győrben, az ETO Parkban. A párharc győztese a következő körben nagy eséllyel a Csongvai Áront foglalkoztató AIK Stockholmmal találja szemben magát, ugyanis a svéd együttes az első meccsen 2-0-ra nyerni tudott az észt Paide vendégeként.

Csongvai Áron csapata második találatát szerezte.