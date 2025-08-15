Papírforma: Bognár György ezekkel a szavakkal ment be az öltözőbe a Paks kiesése után

– Ugyanazt, amit neked – felelte elmésen a riporter ama kérdésére Bognár György a Zsitomir elleni Konferencialiga-mérkőzés után, hogy vajon mit mond majd az öltözőben a Paks játékosainak. Ezúttal nincs semmi csavar a vezetőedző nyilatkozatában, Bognár kimondta: – Gratulálok a srácoknak, mindent megtettünk a továbbjutásért.

Zeke Márió a hajrában, 2-0-nál ziccerben a kapufát találta el. Ha bemegy a lövés, Bognár György szerint a Paks továbbjut a Zsitomir ellen (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Azért persze Bognár György nem hazudtolta meg magát, Hinora Kristóf és még inkább Zeke Márió kapufás lövésére utalva azt sem hallgatta el, a Paks egyenlíthetett volna.

– Nyílttá is tettük ezt, óriási helyzetünk volt 2-0-nál, azt gondolom, ilyen apró nüanszok döntöttek. Volt még egy tizenegyesgyanús szituáció is. Akár meg is fordíthattuk volna a a párharcot, sajnálom, hogy nem sikerült, de emelt fővel búcsúzhatunk a Konferencialigától. Gratulálok a csapatnak, tényleg megtett mindent.

Bognár György így összegezte a tanulságokat

Bognár György három pontban összegezte a tanulságokat a 2-1-re megnyert és így összesítésben 4-2-es búcsút jelentő Paks–Zsitomir találkozó után:

A helyzeteket ezen a szinte be kell rúgni, ha megvan a harmadik gól, akkor meglett volna a továbbjutás is. Az első meccsen nem szabad nagy hátrányba kerülni, bár a 3-0-s kinti vereségre azért adott némi magyarázatot: „Egy szabályos gólt nem adtak meg az odavágón, véleményes szituációk voltak.” Emlékezetes, hogy az odavágón nem adták meg Vécsei találatát. A visszavágón működött a taktika: „Mindkét félidőre kidolgoztunk egy forgatókönyvet, alapvetően ült a csapatjáték, sajnálom, hogy csak két gólt rúgtunk.”

A Paks emelt fővel távozik, folytatás az NB I-ben

A játékosok közül Tóth Barna és Szabó János is azt emelte ki, hogy ha nem is sikerül ledolgozni a hátrányt, az volt a céljuk, hogy emelt fővel távozzanak. Ezt nemcsak Bognár György, hanem saját maguk szerint is teljesítették.

A Paks az NB I-ben a második helyen áll, a 4. fordulóban vasárnap a ZTE-t fogadja.

