Fáradtság? Ezzel nem számol az FTC ellen a házigazda vezetőedzője

Szombaton két mérkőzéssel folytatódik az NB I 3. fordulója. Este a még nyeretlen Nyíregyháza vendégeként szerepel a címvédő FTC, a hazaiak telt házra számítanak. A vendéglátó vezetőedzője, Szabó István szerint a hozzáállás és a szenvedély dönt majd.

2025. 08. 09. 5:50
Nagy várakozás előzi meg Nyíregyházán a bajnokcsapat vendégjátékát. Szombat este, 20.15-ös kezdettel az FTC lép pályára az előző szezonban újoncként nyolcadik helyen végzett Nyíregyháza Spartacus stadionjában, ahol a szervezők telt házra számítanak.

Szabó István nem az FTC fáradtságában bízik

A Ferencváros két Bajnokok Ligája-selejtező között érkezik meg Szabolcs vármegyébe. Robbie Keane vezetőedző csapata szerdán még a Ludogorec vendégeként, Razgradban szerepelt, és ért el 0-0-s döntetlent, így továbbra is nyílt kérdés, hogy a kvalifikáció 3. fordulójából ki jut tovább a rájátszásba, ahol már a főtáblás szereplés lesz a tét. Érdekes kérdés, hogy az utazás jelentette fáradtság érezteti-e hatását a nyíregyházi bajnokin – amikor legutóbb idegenbeli BL-meccs után játszott a Fradi, akkor a bajnokság nyitókörében 1-1-es döntetlenre végzett az MTK Budapest ellen. Ezt követően a bajnokcsapat múlt szombaton 3-0-ra győzte le a Kazincbarcikát, így jelenleg 4 ponttal áll.

A hozzáállás, a szenvedély dönthet. Abban nem bízhatunk, hogy a fővárosi játékosok nem lesznek frissek, vagy a nemzetközi mérkőzés miatt fáradtabbak lesznek, mert értékes, képzett labdarúgóik vannak

nyilatkozta a címvédő kettős terhelése kapcsán Szabó István, a Nyíregyháza trénere. – Mi azt szeretnénk, hogy mi legyünk a kezdeményezőbbek! Minden területért meg kell küzdenünk, és remélem, sikeresek leszünk.

Az első győzelemre hajt a Nyíregyháza

A két csapat eddig 25 alkalommal találkozott egymással az élvonalban és kétszer a másodosztályban. Az NB I-ben tehát a 26. összecsapás jön, a legutóbbi, áprilisban lejátszottat viszont alighanem szívesen elfelejtené minden nyíregyházi, és Szabó István is.

A tavaszi idény hajrájához közeledve a kiesés által fenyegetett Spartacus edzőt váltott, Tímár Krisztián helyére szerződtette Szabó Istvánt, aki április 13-án, a Fehérvár 1-0-s legyőzésével debütált, majd egy héttel később, húsvétvasárnap csapatával a Groupama Arénába látogatott. Ott a Nyíregyháza könnyű prédának bizonyult a később megszerzett bajnoki címre hajtó Ferencváros ellen, a zöld-fehérek már a szünetben 3-0-ra vezettek, végül hét gólig meg sem álltak, és 7-0-ra nyertek.

A 18 FTC-győzelem mellett négy döntetlent és három nyírségi sikert számláló első osztályú örökmérleg a Nyíregyháza pályaválasztása mellett ennél azért kiélezettebb összecsapást ígér, már csak azért is, mert a budapestiek félszemmel a nemzetközi szereplésre fókuszálnak, ráadásul a nyáron mindkét klub kerete változott. 

Az FTC két nyíregyházi kötődésű futballistát is megszerzett: a hátvédként szereplő Nagy Barnabás egyenesen a Spartacustól érkezett, Ötvös Bence pedig a Nyíregyháza neveltjeként Paksról.

Bravúr lenne a Nyíregyházától a szombat esti győzelem, amely ha összejönne, az első lenne a Szabó-csapatnak, amely a nyitányon 1-1-re végzett a Kisvárdával, majd az előző héten 3-2-re kikapott a Puskás Akadémiától.

A Nyíregyháza–FTC bajnoki előtt 17.45-től MTK Budapest–Diósgyőr összecsapást rendeznek az NB I-ben.

Az NB I 3. fordulójának programja
Pénteken játszották
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1-2 (1-1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 1349 néző, Jv.: Hanyecz
Gólszerző: Harojan (45+1.), illetve Szécsi (19.), Dzsudzsák (65., büntetőből)

Szombat
MTK Budapest–Diósgyőr 17.45 (tv: M4 Sport)
Nyíregyháza–FTC 20.15 (tv: M4 Sport)

Vasárnap
Zalaegerszeg–ETO FC 17.45 (tv: M4 Sport)
Kisvárda–Puskás Akadémia 17.45 (tv: M4 Sport+)
Újpest–Paks 20.00 (tv: M4 Sport)
A bajnokság aktuális állása ITT látható!

 

