Fáradtság? Ezzel nem számol az FTC ellen a házigazda vezetőedzője

Nagy várakozás előzi meg Nyíregyházán a bajnokcsapat vendégjátékát. Szombat este, 20.15-ös kezdettel az FTC lép pályára az előző szezonban újoncként nyolcadik helyen végzett Nyíregyháza Spartacus stadionjában, ahol a szervezők telt házra számítanak.

Piros-kékbe borulnak majd a nyíregyházi stadion lelátói az FTC elleni bajnokin is (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Szabó István nem az FTC fáradtságában bízik

A Ferencváros két Bajnokok Ligája-selejtező között érkezik meg Szabolcs vármegyébe. Robbie Keane vezetőedző csapata szerdán még a Ludogorec vendégeként, Razgradban szerepelt, és ért el 0-0-s döntetlent, így továbbra is nyílt kérdés, hogy a kvalifikáció 3. fordulójából ki jut tovább a rájátszásba, ahol már a főtáblás szereplés lesz a tét. Érdekes kérdés, hogy az utazás jelentette fáradtság érezteti-e hatását a nyíregyházi bajnokin – amikor legutóbb idegenbeli BL-meccs után játszott a Fradi, akkor a bajnokság nyitókörében 1-1-es döntetlenre végzett az MTK Budapest ellen. Ezt követően a bajnokcsapat múlt szombaton 3-0-ra győzte le a Kazincbarcikát, így jelenleg 4 ponttal áll.

A hozzáállás, a szenvedély dönthet. Abban nem bízhatunk, hogy a fővárosi játékosok nem lesznek frissek, vagy a nemzetközi mérkőzés miatt fáradtabbak lesznek, mert értékes, képzett labdarúgóik vannak

– nyilatkozta a címvédő kettős terhelése kapcsán Szabó István, a Nyíregyháza trénere. – Mi azt szeretnénk, hogy mi legyünk a kezdeményezőbbek! Minden területért meg kell küzdenünk, és remélem, sikeresek leszünk.

Szabó István (balra) és Robbie Keane újabb párharcát is hozza a Nyíregyháza és az FTC szombati bajnokija (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az első győzelemre hajt a Nyíregyháza

A két csapat eddig 25 alkalommal találkozott egymással az élvonalban és kétszer a másodosztályban. Az NB I-ben tehát a 26. összecsapás jön, a legutóbbi, áprilisban lejátszottat viszont alighanem szívesen elfelejtené minden nyíregyházi, és Szabó István is.

A tavaszi idény hajrájához közeledve a kiesés által fenyegetett Spartacus edzőt váltott, Tímár Krisztián helyére szerződtette Szabó Istvánt, aki április 13-án, a Fehérvár 1-0-s legyőzésével debütált, majd egy héttel később, húsvétvasárnap csapatával a Groupama Arénába látogatott. Ott a Nyíregyháza könnyű prédának bizonyult a később megszerzett bajnoki címre hajtó Ferencváros ellen, a zöld-fehérek már a szünetben 3-0-ra vezettek, végül hét gólig meg sem álltak, és 7-0-ra nyertek.