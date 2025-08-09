Keir StarmerMunkáspártegyesült királyság

Starmer kormányát elérte a képmutatás vádja

A választók még élénken emlékeznek arra, hogyan bírálta a brit miniszterelnök a toryk hatalmi visszaéléseit és botrányait. Most azonban Starmer kormánya maga is egy komoly ügybe keveredett, amely kényes kérdéseket vet fel a következetességéről.

Wiedermann Béla
2025. 08. 09. 6:40
Egy tüntető Starmer „Hazug” feliratú maszkjában Manchesterben Forrás: AFP
Egy éve sincs, hogy Keir Starmer elsöprő győzelmet aratott az előző választáson, részben a választók felháborodásának köszönhetően, amelyet a toryk botrányai váltottak ki. A brit miniszterelnök korábban élesen bírálta Boris Johnsont a hatalommal való visszaélés és a kormányzati visszaélések eltussolása miatt, ígéretet téve arra, hogy véget vet a Westminsterben elharapózott botránynak.

Starmer hallgatása a Rushanara Ali-ügyben sokakban csalódást keltett, és politikai ígéreteinek következetességét is megkérdőjelezi.
Starmer és a Rushanara Ali-ügy

A mostani botrány középpontjában Rushanara Ali hajléktalanságért felelős miniszter áll, aki a vádak szerint bérlőket lakoltatott ki egy tulajdonában lévő ingatlanból, majd 700 fonttal emelte a havi bérleti díjat, miközben olyan törvény előkészítésében vett részt, amely épp az ilyen gyakorlatot tiltaná. 

A politikus lemondott posztjáról, de közleményében azt állította, hogy minden jogi követelménynek megfelelt, és felelősségét komolyan vette. 

A lemondását azzal indokolta, hogy nem akarja elterelni a figyelmet a kormány ambiciózus munkájáról, bocsánatkérésről azonban egy szó sem esett. Sokan úgy vélték, Starmer a korábbi, Johnson elleni határozott fellépése után most is keményen fog reagálni. Ehhez képest a miniszterelnök hivatalos válaszában köszönetet mondott Ali „lelkiismeretes munkájáért”, amely szerinte „maradandó hatással” lesz a tárca munkájára. 

Kritikusai szerint a reakció inkább emlékeztetett egy előléptetésre, mint egy fegyelmi intézkedésre.

A történtek újra felidézték a választókban, hogy a „Tedd, amit mondunk, ne azt, amit teszünk”-elv nemcsak a toryknál, hanem a jelenlegi kormányban is érvényesülhet. A Rushanara Ali-ügy így komoly csapást mérhet Starmer egyik legfőbb politikai ígéretére: hogy helyreállítja a tisztaságot és az átláthatóságot a brit politikában.

Borítókép: Egy tüntető Starmer „Hazug” feliratú maszkjában Manchesterben (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

