Starmer kormányát elérte a képmutatás vádja

Starmer és a Rushanara Ali-ügy

A mostani botrány középpontjában Rushanara Ali hajléktalanságért felelős miniszter áll, aki a vádak szerint bérlőket lakoltatott ki egy tulajdonában lévő ingatlanból, majd 700 fonttal emelte a havi bérleti díjat, miközben olyan törvény előkészítésében vett részt, amely épp az ilyen gyakorlatot tiltaná.

A politikus lemondott posztjáról, de közleményében azt állította, hogy minden jogi követelménynek megfelelt, és felelősségét komolyan vette.

A lemondását azzal indokolta, hogy nem akarja elterelni a figyelmet a kormány ambiciózus munkájáról, bocsánatkérésről azonban egy szó sem esett. Sokan úgy vélték, Starmer a korábbi, Johnson elleni határozott fellépése után most is keményen fog reagálni. Ehhez képest a miniszterelnök hivatalos válaszában köszönetet mondott Ali „lelkiismeretes munkájáért”, amely szerinte „maradandó hatással” lesz a tárca munkájára.

Kritikusai szerint a reakció inkább emlékeztetett egy előléptetésre, mint egy fegyelmi intézkedésre.

A történtek újra felidézték a választókban, hogy a „Tedd, amit mondunk, ne azt, amit teszünk”-elv nemcsak a toryknál, hanem a jelenlegi kormányban is érvényesülhet. A Rushanara Ali-ügy így komoly csapást mérhet Starmer egyik legfőbb politikai ígéretére: hogy helyreállítja a tisztaságot és az átláthatóságot a brit politikában.