Egy éve sincs, hogy Keir Starmer elsöprő győzelmet aratott az előző választáson, részben a választók felháborodásának köszönhetően, amelyet a toryk botrányai váltottak ki. A brit miniszterelnök korábban élesen bírálta Boris Johnsont a hatalommal való visszaélés és a kormányzati visszaélések eltussolása miatt, ígéretet téve arra, hogy véget vet a Westminsterben elharapózott botránynak.
Starmer kormányát elérte a képmutatás vádja
A választók még élénken emlékeznek arra, hogyan bírálta a brit miniszterelnök a toryk hatalmi visszaéléseit és botrányait. Most azonban Starmer kormánya maga is egy komoly ügybe keveredett, amely kényes kérdéseket vet fel a következetességéről.
Starmer és a Rushanara Ali-ügy
A mostani botrány középpontjában Rushanara Ali hajléktalanságért felelős miniszter áll, aki a vádak szerint bérlőket lakoltatott ki egy tulajdonában lévő ingatlanból, majd 700 fonttal emelte a havi bérleti díjat, miközben olyan törvény előkészítésében vett részt, amely épp az ilyen gyakorlatot tiltaná.
A politikus lemondott posztjáról, de közleményében azt állította, hogy minden jogi követelménynek megfelelt, és felelősségét komolyan vette.
A lemondását azzal indokolta, hogy nem akarja elterelni a figyelmet a kormány ambiciózus munkájáról, bocsánatkérésről azonban egy szó sem esett. Sokan úgy vélték, Starmer a korábbi, Johnson elleni határozott fellépése után most is keményen fog reagálni. Ehhez képest a miniszterelnök hivatalos válaszában köszönetet mondott Ali „lelkiismeretes munkájáért”, amely szerinte „maradandó hatással” lesz a tárca munkájára.
Kritikusai szerint a reakció inkább emlékeztetett egy előléptetésre, mint egy fegyelmi intézkedésre.
A történtek újra felidézték a választókban, hogy a „Tedd, amit mondunk, ne azt, amit teszünk”-elv nemcsak a toryknál, hanem a jelenlegi kormányban is érvényesülhet. A Rushanara Ali-ügy így komoly csapást mérhet Starmer egyik legfőbb politikai ígéretére: hogy helyreállítja a tisztaságot és az átláthatóságot a brit politikában.
További Külföld híreink
Borítókép: Egy tüntető Starmer „Hazug” feliratú maszkjában Manchesterben (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Putyin és Trump tárgyalása: kemény csata lesz
A két elnök augusztus 15-én, Alaszkában találkozik.
Újabb jelölést kaphat a Nobel-békedíjra Donald Trump
Azerbajdzsán és Örményország közösen terjesztené fel Donald Trumpot Nobel-békedíjra.
Ultimátumot kaptak a texasi demokrata képviselők
A távolmaradást azonnali jogi lépések követhetik.
Donald Trump bejelentette, hol és mikor találkozik Putyinnal
Az Egyesült Államok elnöke augusztus 15-én pénteken, Alaszkában tárgyal majd az orosz elnökkel.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Putyin és Trump tárgyalása: kemény csata lesz
A két elnök augusztus 15-én, Alaszkában találkozik.
Újabb jelölést kaphat a Nobel-békedíjra Donald Trump
Azerbajdzsán és Örményország közösen terjesztené fel Donald Trumpot Nobel-békedíjra.
Ultimátumot kaptak a texasi demokrata képviselők
A távolmaradást azonnali jogi lépések követhetik.
Donald Trump bejelentette, hol és mikor találkozik Putyinnal
Az Egyesült Államok elnöke augusztus 15-én pénteken, Alaszkában tárgyal majd az orosz elnökkel.