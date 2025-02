Milák Kristóf vallomása: Hibáztam, sajnálom!

Hétfőn beszámoltunk róla, Milák Kristóf hosszú idő után megtörte a csendet, és hosszabb interjút adott a MOL Pályán kívül című podcastjének. Legutóbb ugyanitt szólalt meg komolyabb terjedelemben, de annak már másfél éve. Idő közben újra olimpiai bajnok lett és rengeteg jogos kérdés vetődött fel a pályafutásával kapcsolatban, amelyekre a főszereplő mindeddig nem adott válaszokat. Ezt az ellentmondásokkal teli időszakot is jellemezte, hogy most Milák az interjú legelején viccesen megkérdezte: – Vallatás?

Milák Kristóf hosszú idő után először interjút adott. Fotó: Csudai Sándor

Az első kérdés rögtön arra vonatkozott, hogy mi vezetett odáig, hogy váratlanul kihagyta 2023-ban a fukuokai világbajnokságot.

– Akkor és ott abban a hitben voltam, hogy kiégés, utólag nem gondolnám, hogy az volt – emlékezett vissza Milák. – Most azt mondanám, hogy a sportág jellegzetességeinek a negatív lecsapódása volt az ok. Volt mögöttem jó pár boldog és kevésbé boldogabb időszak. Minden egyes évben ugyanolyan ütemben, frekvencián játszottam el a szerepem, és mivel emberből vagyok, el tudok ebben fáradni. Eljött az idő, amikor azt éreztem, nem vagyok képes többet elbírni. Akkor éreztem azt, hogy nem megyek házhoz a pofonért.

Utóbbi mondatára visszakérdeztek, magyarázatra szorult.

– Nagyon nyers volt a megfogalmazásom... – reagált Milák. – Próbáltam mindig a lehetőségeimhez képest a legjobb teljesítményt nyújtani. Fukuoka előtt nem éreztem magamban a kellő tüzet, lelkesedést, motivációt. Minden ami addig vitt előre, elszállt belőlem. Nem akartam felkészületlenül menni egy ilyen versenyre. Mentálisan olyan gátak kerültek elém, amik miatt úgy éreztem, nem vagyok abban a lelkiállapotban, hogy teljes tűzzel tudjam csinálni.

Miért nem vonult vissza Milák Kristóf?

Ezek után következett az egyik legfontosabb kérdés: gondolt-e arra az elmúlt két évben, hogy visszavonul, végleg abbahagyja az úszást.

– Pihenni mindenképpen szerettem volna. Az, hogy abbahagyjam, megfordult a fejemben, de miért tékozolnám el azt a lehetőséget, amibe már olyan sok évet beletettem, van hozzá affinitásom, jól tudom ezt csinálni. Ez volt a visszatartó erő, amiért nem hagytam abba.

Szóba került, hogy miért burkolódzott hallgatásba, ami megágyazott a róla terjedő pletykáknak, hiszen lényegében senki nem tudott a felkészüléséről semmit, sok esetben még Virth Balázs, az edzője és az Úszószövetség elnöke, Wladár Sándor sem tudta, merre jár.

– A helyes az lenne, ha mindenki arról tudna, amiről tudnia kellene. És olyan témakörök, amik nem méltóak egy sportoló közösséghez, azokat bent tartani, és dolgozni rajtuk. Az elmúlt időszakban nem ez történt – jelentette ki Milák, majd a médiára utalva hozzátette: – Valamiből össze kellett gyűjteni azokat a kattintásokat, segítek, ahol tudok... A megjelentek 80-90 százalékénak nem volt köze a valósághoz.

Azért volt komolyabb magyarázata is: – Megértem, hogy adnom kell magamból valamit, de ennél többet nem akarok, szeretem a magánéletemet, és ahhoz ragaszkodom is. Továbbiakban arról, hogy milyen eredményeket érek el, milyen formában képviselem az országomat, lehet majd hallani, de azon túl nem, nem vagyok olyan beállítottságú ember.

Milák az új edzőjéről: Nem tudtam, hogy van Magyarországon ilyen szakember

Komoly hullámokat vert, hogy Milák papíron Virth Balázs irányításával készült fel a párizsi olimpiára, legalábbis az edzőváltást nem jelentette be, ám az ő foglalkozásait csak részlegesen látogatta, miközben valaki mással készült. Az olimpia után aztán be is jelentették, hogy Virth helyett Szabó Álmos veszi át a felkészítését, Milák pedig egyetlen edzőt sem jelölt meg, aki jogosult lehetett volna az olimpiai eredményei után járó anyagi juttatásokra.

Milák Kristóf megtörte a csendet. Fotó: MTI/Kovács Tamás

– Nyilvánvalóan nagyon fontos a kémia – mondta Szabó Álmosról Milák. – Elengedhetetlen a pozitív közös munka, és most az Álmossal tapasztalom azt, hogy ez megvan, és ez nagyon erős kettőnk között. Ez az elmúlt fél évben csúcsosodott ki, és lett ennek némi gyümölcse. Álmos mindenkitől különbözik. Ezt igazából a szakmai dolgokra értem elsősorban. Viszont szakmailag nem voltam tudatában annak, hogy Magyarországon van ilyen edző.

Milák a 2028-as olimpiáról: A szándék megvan, de...

Legközelebb 2028-ban Los Angelesben rendeznek olimpiát, Milák még akkor is csak 28 éves lesz, papíron kitarthat addig a csúcson. A kérfés úgy szólt, hogy ő és a Párizsban ugyancsak bajnok Kós Hubert ott lesznek-e a dobogó tetején három év múlva is.

– A szándék megvan, a lehetőségeim egyelőre kedvezőek – érkezett a válasz. – Én szeretnék, ő biztosan szeretne. Az ő fejében még vannak hiányosságok a karrierjében, amiket még szeretne teljesíteni, én meg szeretem csinálni. De megígérni nem fogom, hogy ott leszek, csak azt, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy így legyen. Egyelőre Szingapúrt tudom megígérni.

Idén nyáron Szingapúrban rendezik a világbajnokságot, jelenleg az áll Milák fókuszában.

A párizsi olimpiáról elmondta, hogy úgy érezte, 200 pillangón nagyobb esélye van, mégis ott lett második, és 100-on első egy jobb taktikával. Nehezen élte meg, hogy a fő számában kikapott Léon Marchandtól, dühöngött magában, mert szerinte jobb taktikával győzhetett volna. A francia pékségekben gyógyította magát, a lelkét helyi édességekkel kényeztette, ez is segített abban, hogy néhány nappal később 100-on nyerhessen. Azt ugyanakkor beismerte, hogy 200-on ezúttal ennyi volt benne, ebből hozta ki a maximumot. Állítása szerint 2023. december, 2024. január környékén kezdett el először úszni az olimpia előtt, így azért hozzátehetjük, hogy a szakma aggodalma nem volt megalapozatlan a felkészülése miatt.

Váratlan vallomás a kétszeres olimpiai bajnoktól: "Hibáztam"

Az interjú legvégén Milák kérdés nélkül, önmagától szeretett volna még elmondani valamit.

– Köszönöm szépen mindenkinek, aki meghallgatott, és nem mehetek el amellett sem, hogy én kérek elnézést azért, mert az elmúlt időszakban megbántottam olyan embereket, akiket nem szerettem volna, felismertem ezeket a dolgokat, igyekszem ezeken változtatni. Többek között a kommunikációmon is, mert ha picit jobban tudom alkalmazni, akkor még jobban is elsülhetett volna dolog. Hibáztam, sajnálom, ezt szerettem volna elmondani.

A teljes interjú itt nézhető meg: