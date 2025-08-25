Ukrajna – a lakosok többsége bizalmatlan a toborzóközpontokkal szemben

Ukrajna – Az RBC-Ukrajna beszámolója szerint a Nemzetközi Republikánus Intézet megbízásából a Szociológiai Csoport által végzett júliusi kutatás azt mutatja: az ukrán lakosság mindössze 24 százaléka bízik a területi toborzó- és sorozóközpontokban (TCK), míg 68 százalék kifejezetten bizalmatlan.

Ukrajna – A TCK tisztjei. Fotó: AFP

Egy évvel korábban a bizalom 27 százalékos volt, a bizalmatlanok aránya pedig 61 százalék.

A parlament (Verhovna Rada) még ennél is rosszabb megítélés alá esik: a lakosság csupán 19 százaléka bízik benne, 76 százalék viszont nem. Az új, Julia Szviridenko vezette kormány támogatottsága is megosztott: 28 százalék bizalommal, 30 százalék bizalmatlansággal, míg 42 százalék tartózkodással reagált.

Ezzel szemben az Ukrán Fegyveres Erők támogatottsága szinte egyöntetű: a megkérdezettek 94 százaléka bízik a hadseregben. A felmérést július 22–27. között végezték 2400 felnőtt ukrán bevonásával, ±2 százalékos hibahatárral. Az orosz megszállás alatt lévő területeket nem vizsgálták.

Borítókép: Naponta hallani újabb erőszakos esetekről (Fotó: Anadolu Agency/Wojciech Grzedzinski)