TCKRBC-UkrajnaSzociológiai CsoportlakosságNemzetközi Republikánus Intézet

Ukrajna – a lakosok többsége bizalmatlan a toborzóközpontokkal szemben

Egy friss felmérés szerint miközben az ukrán hadsereg iránti bizalom továbbra is rendkívül magas, a toborzó- és sorozóközpontokkal szembeni elégedetlenség folyamatosan nő.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 16:26
Naponta hallani újabb erőszakos esetekről Fotó: WOJCIECH GRZEDZINSKI / ANADOLU AGENCY
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna – Az RBC-Ukrajna beszámolója szerint a Nemzetközi Republikánus Intézet megbízásából a Szociológiai Csoport által végzett júliusi kutatás azt mutatja: az ukrán lakosság mindössze 24 százaléka bízik a területi toborzó- és sorozóközpontokban (TCK), míg 68 százalék kifejezetten bizalmatlan. 

Ukrajna
Ukrajna – A TCK tisztjei. Fotó: AFP

Egy évvel korábban a bizalom 27 százalékos volt, a bizalmatlanok aránya pedig 61 százalék.

A parlament (Verhovna Rada) még ennél is rosszabb megítélés alá esik: a lakosság csupán 19 százaléka bízik benne, 76 százalék viszont nem. Az új, Julia Szviridenko vezette kormány támogatottsága is megosztott: 28 százalék bizalommal, 30 százalék bizalmatlansággal, míg 42 százalék tartózkodással reagált.

Ezzel szemben az Ukrán Fegyveres Erők támogatottsága szinte egyöntetű: a megkérdezettek 94 százaléka bízik a hadseregben. A felmérést július 22–27. között végezték 2400 felnőtt ukrán bevonásával, ±2 százalékos hibahatárral. Az orosz megszállás alatt lévő területeket nem vizsgálták.

Borítókép: Naponta hallani újabb erőszakos esetekről (Fotó: Anadolu Agency/Wojciech Grzedzinski)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bank Barbara
idezojelekdiktatúra

„Ha túlélted, hallgass!”

Bank Barbara avatarja

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.