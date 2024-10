Mbappé bűnbak, Bellingham rosszízű vicc, nem kertel a spanyol sajtó

Mint beszámoltunk róla, Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője nem érezte olyan borzasztónak a Real Madrid játékát, mint azt a 4-0-s vereség mutatja a Barcelona elleni El Clásicón. A spanyol sajtó ugyanakkor nem bánik ilyen kesztyűs kézzel a Real Madrid kudarcot valló sztárjaival, legfőképpen Kylian Mbappé és Jude Bellingham kapja az ívet, a Marca már a cikke címében felteszi a kérdést: mi történt velük?

Jude Bellingham most nem tudott a Real Madrid hőse lenni (Forrás: X / Real Madrid)

Mbappé és Bellingham is 180 millió eurót ér, ezzel papíron is a Real Madrid legnagyobb sztárjai közé tartoznak, csupán a 200 millióra értékelt Vinícius Júnior kerül náluk többe, aki szintén megalázó jelenet elszenvedője volt, csak ő már a pályán, meccs közben.

Kylian Mbappé, a leskirály még nincs az elvárt szinten

Ahogy Ancelotti is említette, a Real megszerezhette volna vezetést, és akkor lehet, hogy most egy teljesen más meccsről beszélnénk. Az esély megvolt, 0-0-nál, a 30. percben Mbappé be is talált a Barcelona kapujába, ám les miatt visszavonták a gólját. A Marca épp ezt kéri számon az első El Clásicóján becsődölő francia csatáron: a lap szerint állandóan lesre fut.

Hansi Flick, a Barcelona edzője magasra tolt védelmi vonallal lepte meg a Realt, ami működött: 12-szer csapdázták lesre a Real játékosait, és a legtöbbször Mbappé volt az áldozat. A Marca szerint a PSG-től érkezett sztár nyolcszor volt lesen a meccsen, Ancelotti ki is hívta meccs közben az oldalvonalhoz, hogy rendre utasítsa, ám hiába.

A lap azon értetlenkedik, hogy Mbappé a világ egyik leggyorsabb támadójaként miért helyezkedik ilyen közel a lesvonalhoz, hiszen a sebességének köszönhetően erre nem feltétlenül lenne szükség. Azt is írják, hogy Mbappé egyelőre nincs az elvárt szinten. Egyébként a Barca ellen valóban nem élete formáját nyújtotta, de 14 meccsen 8 gólja van eddig a Real mezében.

Bellingham szerepe rosszízű vicc, Ancelotti felelőssége nagy

Nem finomkodtak Jude Bellingham esetében sem, aki szinte napra pontosan egy éve ilyenkor a Real Madrid hőse volt, miután szenzációs duplával fordította és nyerte meg a Barcelona elleni El Clásicót. Az angolnak a mostani szezonja nem olyan mesés, mint az előző ősz volt: 11 meccsen még egyetlen gólja sincs.

„Bellingham árnyéka annak az önmagának, aki tavaly berobbant a Santiago Bernabéuban” – írja a Marca, amely azonban ezután kicsit meg is védi az angolt, és Ancelotti felelősségét firtatja a visszaesésében.

„Ez nem az ő hibája, hanem azé, ahogyan használják. Olyan poszton játszik, ami nem az övé, és bár minden belead, nem tud ragyogni. A jobb szélen játszatni, hosszú percekig jobbhátvédként, rosszízű vicc, amit Ancelottinak mielőbb orvosolnia kell. Az a tény, hogy egy játékos, aki az előző idényben húsz gólt szerzett, most, majdnem novemberben még egyet sem jegyez, komoly elemzést követel.”