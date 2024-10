Ancelotti kiakadt a Barcelona edzőjére, szerinte nem volt sportember

Legutóbb 2022 márciusában fordult elő, hogy a Barcelona 4-0-ra tudott győzni a Real Madrid otthonában, most ugyanez lett a végeredmény . Carlo Ancelotti szerint a királyi gárda négygólos veresége csalóka, valójában egyáltalán nem volt ilyen sima a meccs (félidőben még 0-0 volt, sőt vezethetett is volna a Real, de Kylian Mbappé gólját les miatt nem adták meg).

Nem volt boldog a Real Madrid edzője (Fotó: AFP/NurPhoto/Jose Breton)

– Szoros meccs volt, megvoltak a lehetőségeink, gólokat lőhettünk volna, de nem volt meg a kellő hatékonyság – értékelt Ancelotti. – Megszerezhettük volna a vezetést, de amikor ők lőttek két gólt, az túl sok energiánkat vette el. Sok kárt okoztak nekünk a kontratámadásaikkal. Nehéz most, de nem dobhatunk mindent a kukába, volt 30 perc, amit el kell felejtenünk. Ebből tanulni kell. Az eredmény nem tükrözi azt, ami történt a meccsen. Amikor a Barcelona megszerezte a vezetést, megnőtt az önbizalma, de addig a pontig nekünk volt több lehetőségünk.

A Real Madrid edzője nehezményezte a Barcelona viselkedését

Ancelotti kiakadt azon, hogy a Barcelona negyedik gólja után a katalánok másodedzője, Marcus Sorg a Real Madrid kispadja elé ment ünnepelni. Az olasz nem értékelte ezt a gesztust.

– A probléma Hansi Flick segítőjével volt – mondta az esetről Ancelotti. – Nem vallott úriemberre az, ahogyan a mi kispadunk előtt viselkedett, ott ünnepelt. Flick egyébként egyetértett velem.

Az ügyről természetesen a Barcelona vezetőedzőjét is megkérdezték. Flick ezt mondta: – Nem láttam az esetet, ünnepeltük a gólt. Aztán beszéltem Carlóval, felnőttek vagyunk, meg tudjuk beszélni.

Hansi Flick két nap pihenővel jutalmazza a katalánokat

A német így értékelte az El Clásicót: – Jól kezdtünk az első félidőben, a védelmi vonalat magasra toltuk. Ez kockázatosnak tűnhetett, de nem volt az, működött. Félidőben megtettük a szükséges változtatásokat, a játékosok pedig megmutatták a minőségüket a kapu előtt. Mindenki tudta, mit kell tennie védekezésben és támadásban egyaránt. Hittünk az elképzelésünkben, és így kell tovább mennünk.

Fantasztikus hetet zárt a Barcelona, amely szerdán a Bayern München ellen aratott 4-1-es győzelmet a Bajnokok Ligájában, most pedig a Realt ütötte ki a bajnokságban. – Mindig is mondtam, hogy szeretek a Barcelona edzője lenni, ebben a városban élni – örömködött Flick. – A játékosoknak egyre több önbizalmuk van, jó volt látni, ahogy ünnepeltek az öltözőben. Most kapnak két nap pihenőt, de aztán fel kell készülnünk az Espanyol elleni meccsre.

A Barcelona jövő vasárnap a városi rivális ellen újabb rangadón lép pályára a La Ligában. Ezt azonban már hatpontos előnnyel teheti meg a tabella élén a Real Madrid előtt.