Már az UEFA is kimondja: a magyar futball jobb, mint a román

Remek hete van a magyar labdarúgásnak a nemzetközi porondon. Kedden a Ferencváros jó játékkal, három magyar játékos góljaival 3-0-ra legyőzte a Ludogorecet, így bejutott a Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásába, ahol az azeri Qarabag lesz az ellenfél. Két nappal később a Győr hazai pályán megfordította az AIK Stockholm elleni párharcot, így a Konferencialiga-selejtező utolsó körében is lesz magyar érdekeltség – s attól sem voltunk messze, hogy két együttesünk legyen ott, miután a Paks legyőzte hazai pályán az ukrán Polisszja Zsitomirt, de a háromgólos hátrányt nem sikerült ledolgoznia. A háromból két UEFA-sorozatban szoríthatunk magyar csapatoknak a következő két hétben.

Az FTC az UEFA legrangosabb sorozata, a Bajnokok Ligája főtáblájáért küzdhet meg a következő hetekben Fotó: Mirkó István

Az UEFA is értékeli a Győr és az FTC továbbjutását

A Győr és a Fradi sikerei pedig fontos koefficienspontokat jelentettek. Az adatokkal foglalkozó Football Meets Data táblázata szerint Magyarország megelőzte Romániát az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) országkoefficiens-ranglistáján.

A legfrissebb, augusztus 14-i állás szerint a magyar bajnokság 21.875 ponttal a 23. helyen áll, míg Románia 21.625 ponttal a 24. pozícióba csúszott vissza.

Az FTC már biztos főtáblás helye mellett az ETO FC Rapid Wien elleni továbbjutásával Magyarország tovább léphetne előre ezen a ranglistán, a következő vetélytárs Szerbia. Déli szomszédainknál már csak egy csapat, a Crvena zvezda van versenyben, a Fradihoz hasonlóan a BL-ben. A gárda ellenfele a ciprusi Pafosz lesz a rájátszásban.

❗️ Important positions in country ranking table:



▪️ 50th = 4 teams in Europe (1 in UCL, 3 in UECL)



▪️ 33rd = 1 club in UEL qualifiers, 2 in UECL qualifiers



▪️ 15th = 5 teams in Europe, 2 in UCL qualifiers



▪️ 14th = champion starts in CL PO (guaranteed UEL league stage)



▪️… pic.twitter.com/wfJHcBgZxv — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 15, 2025

Így teljesítettek a román csapatok Európában

A román FCSB (korábbi nevén Steaua Bukarest) a BL-selejtező első körében az andorrai Inter Club d’Escaldest még kiejtette – noha idegenben a román csapat hatalmas meglepetésre kikapott, a tulajdonos, Gigi Becali már ekkor beszólt a játékosainak –, majd a következő kör már a végállomást jelentette. Az északmacedón Shkendija nemcsak hazai pályán, hanem Bukarestben is nyert – a Fradi csak ebben a körben kezdte a BL-menetelését. A botrányos kiesés után Gigi Becalli előbb két játékost száműzött, majd a hazai zakó után a román futball legnagyobb szégyenéről lehetett a sajtóban olvasni. Az FCSB az Európa-ligában a koszovói Drita legyőzésével ott van a playoffban, ahol a skót Aberdeennel találkozik.