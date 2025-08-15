Rendkívüli

Már az UEFA is kimondja: a magyar futball jobb, mint a román

Az FTC után a Győr is sikerrel vette a harmadik kört egy nemzetközi kupasorozat selejtezőjében, így két magyar csapatnak is szoríthatunk a következő hetekben Európában. Az UEFA országkoefficiens-ranglistáján pedig ez a két továbbjutás egy nagy győzelmet jelent a pályán kívül is.

2025. 08. 15.
Az UEFA legfrissebb felmérése szerint Magyarország megelőzte Romániát
Remek hete van a magyar labdarúgásnak a nemzetközi porondon. Kedden a Ferencváros jó játékkal, három magyar játékos góljaival 3-0-ra legyőzte a Ludogorecet, így bejutott a Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásába, ahol az azeri Qarabag lesz az ellenfél. Két nappal később a Győr hazai pályán megfordította az AIK Stockholm elleni párharcot, így a Konferencialiga-selejtező utolsó körében is lesz magyar érdekeltség – s attól sem voltunk messze, hogy két együttesünk legyen ott, miután a Paks legyőzte hazai pályán az ukrán Polisszja Zsitomirt, de a háromgólos hátrányt nem sikerült ledolgoznia. A háromból két UEFA-sorozatban szoríthatunk magyar csapatoknak a következő két hétben.

Az FTC az UEFA legrangosabb sorozata, a Bajnokok Ligája főtáblájáért küzdhet meg a hetekben
Az UEFA is értékeli a Győr és az FTC továbbjutását

A Győr és a Fradi sikerei pedig fontos koefficienspontokat jelentettek. Az adatokkal foglalkozó Football Meets Data táblázata szerint Magyarország megelőzte Romániát az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) országkoefficiens-ranglistáján. 

A legfrissebb, augusztus 14-i állás szerint a magyar bajnokság 21.875 ponttal a 23. helyen áll, míg Románia 21.625 ponttal a 24. pozícióba csúszott vissza.

Az FTC már biztos főtáblás helye mellett az ETO FC Rapid Wien elleni továbbjutásával Magyarország tovább léphetne előre ezen a ranglistán, a következő vetélytárs Szerbia. Déli szomszédainknál már csak egy csapat, a Crvena zvezda van versenyben, a Fradihoz hasonlóan a BL-ben. A gárda ellenfele a ciprusi Pafosz lesz a rájátszásban.

Így teljesítettek a román csapatok Európában

A román FCSB (korábbi nevén Steaua Bukarest) a BL-selejtező első körében az andorrai Inter Club d’Escaldest még kiejtette – noha idegenben a román csapat hatalmas meglepetésre kikapott, a tulajdonos, Gigi Becali már ekkor beszólt a játékosainak –, majd a következő kör már a végállomást jelentette. Az északmacedón Shkendija nemcsak hazai pályán, hanem Bukarestben is nyert – a Fradi csak ebben a körben kezdte a BL-menetelését. A botrányos kiesés után Gigi Becalli előbb két játékost száműzött, majd a hazai zakó után a román futball legnagyobb szégyenéről lehetett a sajtóban olvasni. Az FCSB az Európa-ligában a koszovói Drita legyőzésével ott van a playoffban, ahol a skót Aberdeennel találkozik.

A kolozsvári CFR Cluj az Európa-ligában az első körben a Paksot ejtette 3-0-s összesítéssel, majd a svájci Luganón is túljutott hosszabbítás után. A román együttest a Braga ejtette ki a harmadik fordulóban, a Konferencialiga-főtábláért a svéd Hackent kell legyőznie. Az Universitatea Craiova a KL-selejtező harmadik körében a nagyszombati Trnava ellen, míg a másik kolozsvári csapat, az Universitatea Cluj már korábban kiesett az örmény Arat Armenia ellen. 

Összefoglalva, Románia is két csapattal van ott a playoffban, csak egyikkel sem a Bajnokok Ligájában. Az FCSB az Európa-ligában, míg a Craiova a Konferencialigában szerepel.

