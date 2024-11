Harry Kane megleckéztette a kapust, aki túl akart járni az eszén + videó

A Bayern Münchennek nem okozott gondot az Union Berlin legyőzése: Harry Kane két gólja között Coman is bevette a vendégek kapuját, akiknél Schäfer András csereként a 69. percben lépett pályára. Ekkorra már kialakult a 3-0-s végeredmény.

Harry Kane volt a Bayern München vezére. Forrás: X/FC Bayern

Harry Kane ellen Frederik Rönnow hiába trükközött

Kane a 15. percben 11-esből szerzett vezetést, és higgadtan leckéztette meg Frederik Rönnow kapust, aki megpróbálta összezavarni. Amikor Kane letette a 11-es pontra a labdát, a 32 éves dán válogatott hálóőr teátrális mozdulattal mutatta, tudja, hogy Kane a kapu jobb oldalára lövi majd a labdát, ő oda fog elvetődni. S az elrúgás előtt még látványosan berogyasztva is megpróbálta kizökkenteni a nyugalmából az angol támadót. Kane azonban magabiztosan lőtte be a labdát – oda, ahova Rönnow jelezte, a kapus oda is vetődött, de nem volt esélye hárítani.

Forrás: X

Kane-nek nagy meccse volt, a két gólja mellett Comannak ő adta a gólpasszt. A szezonban pedig 15 meccsen 17 gólnál és hat gólpassznál jár.