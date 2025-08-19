Sorra ábrándulnak ki Magyar Péterből a saját hívei

Egyre kevesebb embert érdekel Magyar Péter, ami aligha meglepő, mivel csak a botrányok és a zűrös alakok jellemzik a Tisza Pártot. Magyar Péter szakértői közül már többet is megismerhetett a nagyközönség, de főleg a botrányaikkal kerültek be a köztudatba. Még a februárban tartott Tisza kongresszuson mutatta be Magyar Péter Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt, mint a párt honvédelmi szakértőjét. Azóta Ruszin-Szendi számos botrány látott napvilágot.

Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Vizsgálat indult ellene, mert vezérkari főnökként a NATO ülésein a békepárti magyar álláspont helyett ukránpárti véleményt fogalmazott meg, felszólalását pedig a Szlava Ukrajini felkiáltással zárta. Míg a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése pedig megállapította, hogy Ruszin-Szendi közpénzből végeztetett magán zsírleszívást, valamint szórt el több mint egymilliárd forintot a szolgálati luxusvillájára.

Feltűnő volt, hogy az utóbbi hetekben Ruszin-Szendi Romulusz ritkábban szerepelt a Tisza Párt rendezvényein, a júliusban Nagykanizsán tartott kongresszuson fel sem szólalt.

A másik szakértő, akit februárban bemutattak, Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnöke volt, akinek az irányítása alatt egy kiszivárgott levél szerint a MOB súlyos és vállalhatatlan helyzetbe került, és megerősítést nyertek azon korábbi sajtóinformációk is, miszerint „többen nehezményezték Kulcsár vezetési stílusát és ellentmondásos törekvéseit”.

Érdekes, hogy a februári kongresszus óta Kulcsár teljesen eltűnt, semmit nem hallani róla.

A Tisza Párt egészségügyi szakértőjeként tűnt fel Kulja András európai parlamenti képviselő, aki csúnyán beégette magát, amikor néhány hete az ATV-ben Takács Péter egészsgügyi államtitkárral vitázott. Aligha meglepő, hogy a lebőgés után Magyar Péter gyorsan eltüntette Kulját, aki így a múlt heti MCC Feszten már nem szállt vitába Takács Péterrel.

Magyarországnak járó források nem, Ukrajna igen

Hatalmas botrány volt a Tisza Párt számára az is, amikor kiderült, hogy Kollár Kinga, a párt európai parlamenti képviselője egy brüsszeli bizottsági ülésen azt ecsetelte, szerinte jól működik és hatékony az uniós pénzek visszatartása, mert megakasztja a magyar gazdaság fejlődését.

Most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban

– fogalmazott Kollár Kinga.