Magyar PéterRuszin-Szendi RomuluszTisza PártKollár Kinga

Sorra ábrándulnak ki Magyar Péterből a saját hívei

Az elmúlt hónapok csupán kudarcot hoztak Magyar Péter számára, ami aligha meglepő, hiszen csak a folyamatos botrányoktól hangos a Tisza Párt. Kiderült, hogy támogatják Ukrajna EU-s csatlakozását, annak pedig örülnek, hogy a magyarok nem jutnak hozzá a nekik járó uniós forrásokhoz. Magyar Péter szakértői is csak rendre a zűrös ügyeikkel kerülnek be a köztudatba, elég csak Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívására vagy a villaügyére gondolni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 5:25
Fotó: Havran Zoltán
Egyre kevesebb embert érdekel Magyar Péter, ami aligha meglepő, mivel csak a botrányok és a zűrös alakok jellemzik a Tisza Pártot. Magyar Péter szakértői közül már többet is megismerhetett a nagyközönség, de főleg a botrányaikkal kerültek be a köztudatba. Még a februárban tartott Tisza kongresszuson mutatta be Magyar Péter Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt, mint a párt honvédelmi szakértőjét. Azóta Ruszin-Szendi számos botrány látott napvilágot.

20250514 Budapest Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW
Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Vizsgálat indult ellene, mert vezérkari főnökként a NATO ülésein a békepárti magyar álláspont helyett ukránpárti véleményt fogalmazott meg, felszólalását pedig a Szlava Ukrajini felkiáltással zárta. Míg a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése pedig megállapította, hogy Ruszin-Szendi közpénzből végeztetett magán zsírleszívást, valamint szórt el több mint egymilliárd forintot a szolgálati luxusvillájára.

Feltűnő volt, hogy az utóbbi hetekben Ruszin-Szendi Romulusz ritkábban szerepelt a Tisza Párt rendezvényein, a júliusban Nagykanizsán tartott kongresszuson fel sem szólalt.

A másik szakértő, akit februárban bemutattak, Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnöke volt, akinek az irányítása alatt egy kiszivárgott levél szerint a MOB súlyos és vállalhatatlan helyzetbe került, és megerősítést nyertek azon korábbi sajtóinformációk is, miszerint „többen nehezményezték Kulcsár vezetési stílusát és ellentmondásos törekvéseit”. 

Érdekes, hogy a februári kongresszus óta Kulcsár teljesen eltűnt, semmit nem hallani róla.

A Tisza Párt egészségügyi szakértőjeként tűnt fel Kulja András európai parlamenti képviselő, aki csúnyán beégette magát, amikor néhány hete az ATV-ben Takács Péter egészsgügyi államtitkárral vitázott. Aligha meglepő, hogy a lebőgés után Magyar Péter gyorsan eltüntette Kulját, aki így a múlt heti MCC Feszten már nem szállt vitába Takács Péterrel. 

 

Magyarországnak járó források nem, Ukrajna igen

Hatalmas botrány volt a Tisza Párt számára az is, amikor kiderült, hogy Kollár Kinga, a párt európai parlamenti képviselője egy brüsszeli bizottsági ülésen azt ecsetelte, szerinte jól működik és hatékony az uniós pénzek visszatartása, mert megakasztja a magyar gazdaság fejlődését.

Most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban

– fogalmazott Kollár Kinga.

Az uniós források ügye mellett Ukrajna kérdésében sem a magyarokat képviseli a Tisza Párt, hiszen számtalanszor hitet tettek az ukrán EU-s csatlakozás mellett. Hiába próbálják azt a látszatot kelteni, hogy az Európai Néppárton belül független álláspontot képviselnének, Gerzsenyi Gabriella, idén februárban egy műsorban arról beszélt, hogy a néppárton belül már 2024 decemberében elindult egy informális egyeztetési folyamat, amely során kéthetente találkoznak a költségvetési ügyekben érintett képviselők. Aligha meglepő, hogy tavasszal Magyar Péter indított egy álnépszavazást, amellyel a hívei körében megszavaztatta, hogy támogatják Ukrajna EU-s csatlakozását. 

Magyar Péter elmondása szerint a felmérés eredménye egy esetleges Tisza-kormány programjának az alapját jelenti.

 

Hazugságok hálójában

Azonban Magyar Péter is gondoskodott róla, hogy a Tisza Párt a botrányoktól legyen hangos. Hiszen a politikai színre lépése óta Magyar Péter hazugságot hazugságra halmoz. A Tisza-vezér egyik legnagyobb és egyben legveszélyesebb hazugsága volt, hogy Magyarországra érkezett a bukott szír diktátor, Bassár el-Aszad repülőgépe. A Magyar Hang egy fotót is közölt, amely szerint Budapesten landolt a szír exelnök, ám képről hamarosan kiderült, szó sincs erről, és egy 12 éves felvétellel csapták be az olvasóikat. Magyar Péter Facebook-oldalán viszont sokkal később is megtalálható volt az álhírről szóló bejegyzés.

Magyar Péter Klubrádióban sem okozott csalódást, a tőle megszokott stílusban közölte, nincs miért bocsánatot kérnie.

A Tisza Párt elnöke aztán az ATV-ben folytatta az ezzel kapcsolatos téveszméi terjesztését: az Egyenes beszédben arról értekezett, hogy kormányzati szintről nem jelentették még ki, hogy Bassár el-Aszad valóban nem járt itt.

Az egyik legemlékezetesebb hazugsága néhány héttel ezelőtt volt, amikor brutális vihar tombolt az ország területén. Emiatt lezárták a Liszt Ferenc nemzetközi  repteret is.

Magyar Péter ehhez képest a helyzetet bagatellizálva a közösségi oldalán azzal vadászta a lájkokat, hogy „a reptér az új MÁV. Volt egy zápor és emiatt le kellett zárni az egyik terminált és töröltek minden gépet.”

Magyar Péternek már a politikai pályafutása is nyilvánvaló hazugsággal indult. Emlékezetes volt, hogy tavaly februárban a Partizánnak adott interjúban még rossz viccnek nevezte azt a felvetést, hogy belépne a politikába. Ám rövidesen létrehozta a Talpra, Magyarok! mozgalmat, rendezvényt szervezett március 15-re, majd nem sokkal később bekebelezte a Tisza Pártot, amelyet az önkormányzati és az európai parlamenti (EP) választáson is elindított.

Noha a pártja EP-listáját vezető politikus többször is fogadkozott, hogy mandátumot szerezve sem menne ki Brüsszelbe, a június 9-i választás utáni nyilatkozataiban már úgy érvelt, hasznosabb lenne, ha ő is beülne az Európai Parlamentbe.

Magyar Péter a mentelmi jog kérdésében is meghazudtolta magát. A Tisza Párt elnöke az európai parlamenti és önkormányzati választások előtti kampányban a mentelmi jog eltörlését ígérte. A tavaly júniusi diszkóbotránya után viszont már egészen másként állt a kérdéshez: esze ágában sem volt lemondani az EP-képviselőként őt megillető jogi védelemről.

 

Alacsony érdeklődés

A folyamatos botrányok és hajmeresztő kijelentések után nem meglepő, hogy kevesen vesznek részt a Tisza Párt rendezvényein. A februári kongresszus után tavaszi országjárásra indult Magyar Péter, de a felvételeken az volt látható, hogy csak lézengtek az érdeklődők. Ráadásul előfordult, hogy egy nap a különböző vidéki helyszínen ugyanazon emberek előtt tartja meg a beszédét Magyar Péter. Ez arra utal, hogy a vidéki, kisebb településekre Budapestről utaztatták a Tisza Párt aktivis­táit. 

A rendezvényeken pedig igyekeztek olyan fotókat készíteni, amelyeken nem látszódik a foghíjas közönség. Ez annak is az eredménye lehet, hogy a rendezvényeit nagyrészt napközben tartotta, de a mondanivaló hiánya is távol tarthatta az embereket. 

Magyar ugyanis rendszerint ugyanazokat a kormánykritikus mondatait hangoztatta, de arra is akadt példa, hogy másokat sértegetett. Magyar Péter országjárásának a szombathelyi állomásán például arról beszélt, hogy hiába szerez valaki diplomát vagy egy jó szakmát, nincsenek valódi munkahelyek a magyar vidéken. A Tisza vezére ezzel több millió vidéki magyar embert sértett meg, hiszen több mint 4,5 millióan dolgoznak Magyarországon, nagyobb részük vidéki településeken, városokban vagy falvakban. 

Az országjárása célja volt, hogy reklámozzák a Magyar Péter által bejelentett, A Nemzet Hangja elnevezésű szavazást, amelyen mindössze 1,1 millióan vettek részt. 

A buktát gyorsan feledtetni próbálta Magyar Péter, aki meghirdette a nagyváradi túráját. A tíz napig tartó menetelésen Magyarnak alig néhány tucat híve vett részt, a zárórendezvényen pedig alig pár száz ember előtt mondott beszédet. De egészen elképesztő volt, hogy Magyar Péter „román földnek” nevezte Erdélyt, a közösségi médiában pedig arra szólította fel híveit a párt a Tisza hivatalos közösségi oldalán, hogy a pártvezér Erdélybe érkezésekor ne hozzanak semmilyen magyar nemzeti motívumot ábrázoló tárgyat, mert ők oda vendégségbe mennek.

Júliusban Nagykanizsán tartott kongresszust a Tisza Párt, azonban a rendezvény helyszínéül szolgáló csarnok szinte kongott az ürességtől.

A nagykanizsai kongresszus után indított országjárás pedig  ismét egy bukta Magyar Péter számára, mivel rendre azt lehetett látni a képeken, hogy a pártvezér néhány tucat ember előtt szólal fel. 

De ennél is nagyobb bukás volt a Tisza Párt ellen-Tusványosként meghirdetett erdélyi rendezvénye. Az esemény népszerűségét a külhoni magyarok részéről jól mutatta, hogy a megnyitón nagyjából húsz ember lézengett, akiket Magyarországról buszoztatott látogatókkal egészítettek ki. A csekély érdeklődés miatt nem meglepő, hogy semmi nem tudni arról, kik lehetnek a Tisza Párt jelöltjei a jövő évi választáson.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

 

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Juszt Lászlónál elszakadt a cérna, a Magyar Péter-hívő megmondóember teljesen kikészült

Csépányi Balázs avatarja

Ilyen, amikor szembejön a valóság.

