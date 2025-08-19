Az elektromos autó miatt milliárdok tűnnek el az osztrák kasszából

Miközben a gazdaság minden szegmensében érezhető a drágulás, Ausztria továbbra is hatalmas összegeket fordít az elektromos autó kedvezményekre. A legfrissebb pénzügyminisztériumi adatok szerint ezek a szabályozások közel egy milliárd eurós bevételkiesést okoznak évente az államnak.

Ausztriában az elektromos autó adókedvezmények milliárdos lyukat ütnek a költségvetésen, az FPÖ szerint ez nem klímapolitika, hanem pazarlás.

Elektromos autó kedvezmények ára

A pénzügyminiszter válaszában kifejtette, hogy csupán a céges elektromos autók esetében a természetbeni juttatások adómentessége mintegy 350 millió eurós kiesést eredményez. Emellett a kieső forgalmi adó közel 180 millió euró, a normafogyasztási adónál további 160 millió euró, míg az előzetesen visszaigényelt áfa miatt mintegy 200 millió euró bevételtől esik el az állam. Az FPÖ szerint a helyzet tarthatatlan.

Az akkori fekete–zöld kormány által keresztülnyomott és vörös, valamint rózsaszín támogatással elfogadott e-mobilitás nem a valós keresletre épül, hanem egy gigantikus pénztemető. Az adófizetők kárára természetesen

– fogalmazott Alexander Petschnig, a párt pénzügyi és valutaügyi szóvivője. A politikus számítása szerint összesen közel egymilliárd eurós veszteség keletkezik évente, miközben a társadalom jelentős része a drágulással és a megszorításokkal küzd.

A széles lakosság a drágulás alatt nyög, a nyugdíjakat megvágják, miközben a nagyvállalatok és a menedzserek járnak jól

– tette hozzá. Petschnig szerint ez a gyakorlat nem tekinthető felelős klímapolitikának.

Ez nem klímapolitika, ez Gewesslerei a javából. És a cechet a kisember fizeti. Az elektromos autó tulajdonosainak biztosított kiváltságok helyett végre mindenkinek járó adózási igazságosságra van szükség

– hangsúlyozta.

