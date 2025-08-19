elektromos autókAusztriaadókedvezmény

Az elektromos autó miatt milliárdok tűnnek el az osztrák kasszából

Miközben az árak minden területen emelkednek, az osztrák államkassza hatalmas bevételkiesést szenved el. Az elektromos autó kedvezmények évente majdnem egy milliárd eurós lyukat ütnek a költségvetésen, amelynek árát az adófizetők fizetik meg.

Wiedermann Béla
2025. 08. 19. 5:30
Illusztráció Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miközben a gazdaság minden szegmensében érezhető a drágulás, Ausztria továbbra is hatalmas összegeket fordít az elektromos autó kedvezményekre. A legfrissebb pénzügyminisztériumi adatok szerint ezek a szabályozások közel egy milliárd eurós bevételkiesést okoznak évente az államnak.

Ausztriában az elektromos autó adókedvezmények milliárdos lyukat ütnek a költségvetésen, az FPÖ szerint ez nem klímapolitika, hanem pazarlás.
Ausztriában az elektromos autó adókedvezmények milliárdos lyukat ütnek a költségvetésen, az FPÖ szerint ez nem klímapolitika, hanem pazarlás.
Fotó: AFP

Elektromos autó kedvezmények ára

A pénzügyminiszter válaszában kifejtette, hogy csupán a céges elektromos autók esetében a természetbeni juttatások adómentessége mintegy 350 millió eurós kiesést eredményez. Emellett a kieső forgalmi adó közel 180 millió euró, a normafogyasztási adónál további 160 millió euró, míg az előzetesen visszaigényelt áfa miatt mintegy 200 millió euró bevételtől esik el az állam. Az FPÖ szerint a helyzet tarthatatlan. 

Az akkori fekete–zöld kormány által keresztülnyomott és vörös, valamint rózsaszín támogatással elfogadott e-mobilitás nem a valós keresletre épül, hanem egy gigantikus pénztemető. Az adófizetők kárára természetesen

– fogalmazott Alexander Petschnig, a párt pénzügyi és valutaügyi szóvivője. A politikus számítása szerint összesen közel egymilliárd eurós veszteség keletkezik évente, miközben a társadalom jelentős része a drágulással és a megszorításokkal küzd. 

A széles lakosság a drágulás alatt nyög, a nyugdíjakat megvágják, miközben a nagyvállalatok és a menedzserek járnak jól

– tette hozzá. Petschnig szerint ez a gyakorlat nem tekinthető felelős klímapolitikának.

Ez nem klímapolitika, ez Gewesslerei a javából. És a cechet a kisember fizeti. Az elektromos autó tulajdonosainak biztosított kiváltságok helyett végre mindenkinek járó adózási igazságosságra van szükség

– hangsúlyozta.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Juszt Lászlónál elszakadt a cérna, a Magyar Péter-hívő megmondóember teljesen kikészült

Csépányi Balázs avatarja

Ilyen, amikor szembejön a valóság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.