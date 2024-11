Kerkez Milos már poénkodik a közösségi oldalán, az edzője is beszélt róla

A 42 éves spanyol Andoni Iraola 2023 óta a Bornemouth vezetőedzője, előtte 2020 és 2023 között a Rayo Vallecano csapatát irányította hazájában. S azzal is voltak nagy meccsei. Most a Manchester City elleni 2-1-es siker (amelyből Kerkez Milos két gólpasszal vette ki a részét) után rá is kérdeztek, ez hasonló érzéseket kelt-e benne, mint a Rayo Vallecanóval a Real Madrid legyőzése volt.

Kerkez Milos Fotó: X/Bournemouth

– Igen, hasonlóakat, a Real legyőzése is ilyen siker volt. Ahhoz és a mostani győzelmünkhöz is az kellett, hogy a csapatom a legjobb formáját hozza, az ellenfelünknek pedig rossz napja legyen. Természetesen nagyon örülök, hogy legyőztük a Manchester Cityt, de ez csak a történet egyik fele, a másik az, hogy jobban is játszottunk, megérdemelten nyertünk, így igazi a siker. Egyáltalán nem féltünk, megpróbáltunk nyomást gyakorolni az ellenfelünkre, amikor erre lehetőségünk volt, amikor pedig kellett, akkor védekeztünk. Az utolsó tíz perc kemény volt, akkor nagyon nagy nyomás nehezedett ránk, ezt egyáltalán nem élveztem… Tudjuk, hogy vannak nálunk jobb csapatok, de az ellenfeleinknek nem könnyű nálunk játszani, és meg kell tartanunk ezt a szintet, hogy ez ezután is így legyen.

A Bournemouth a Premier League-ben a nyolcadik helyre jött fel, köszönhetően annak, hogy a legutóbbi három meccsén az Arsenal (2-0), az Aston Villa (1-1) és a Manchester City ellen (2-1) hét pontot szerzett.

– Nem fogok hazudni, nem számítottunk hét pontra, és ma még ünnepelünk, de holnap már a következő meccsünkkel foglalkozunk. Legközelebb Brentfordba megyünk, és az is nagyon nehéz meccs lesz. Ez a Premier League, itt nincsenek könnyű meccsek – szögezte le a Bournemouth trénere.

Kerkez: Még csak most kezdek belejönni!

Andoni Iraola Kerkez Milosról a következőket mondta:

– Ugyanígy kell folytatnia, ő még nagyon fiatal. Még rengeteg tapasztalatot kell szereznie, hogy a védekezésben érettebbé váljon. A támadásokhoz már most sokat hozzá tud tenni, ezt a mai két gólpassza is mutatja.

Kerkez Milos nem sokkal a találkozó után már posztolt a közösségi oldalán, és egy poénnal nyitott:

„Még csak most kezdek belejönni, büszke vagyok a srácokra, a szurkolókra, és boldog vagyok, hogy két gólpasszt adtam” – írta ki.