Újra a Bajnokok Ligája kapujába került a Fradi

Azon lehet polemizálni, hogy a mostani-e minden idők legerősebb játékoskeretű Fradija, azon viszont nem, hogy a magyar bajnokcsapatnak reális esélye van arra, hogy néhány hét múlva Bajnokok Ligája-főtáblás meccseket játszhasson. A Fradi óriási lehetőség előtt áll, mi pedig erről is beszéltünk a Rapid sport legújabb adásában.

Lantos Gábor
2025. 08. 19. 5:50
Egyetlen lépés, ha úgy tetszik, két mérkőzés. Ennyi választja el a Fradit attól, hogy 2025 őszén és 2026 januárjában nyolc BL-csoportmeccset játszhasson. Mondanunk sem kell, micsoda lehetőség lenne ez a magyar bajnoknak, amely most már minden idegszálával a Qarabag elleni első playoff-mérkőzésre koncentrál.

Fradi
A Bajnokok Ligája főtábláját célozza meg a Fradi
Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Fradi: Rebrov csapata tényleg erősebb volt?

A kérdést a Rapid sport legújabb adásában is felvetettük. Miért érdekes mégis ez? Mert a Fradi mostani keretével, a tudatos és jól megcélzott igazolásokkal eljutott oda, ahová nagyon sokan vágynak

Nézze meg a Rapid sport adását, s minden kiderül.

 

