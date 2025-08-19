Újra a Bajnokok Ligája kapujába került a Fradi

Egyetlen lépés, ha úgy tetszik, két mérkőzés. Ennyi választja el a Fradit attól, hogy 2025 őszén és 2026 januárjában nyolc BL-csoportmeccset játszhasson. Mondanunk sem kell, micsoda lehetőség lenne ez a magyar bajnoknak, amely most már minden idegszálával a Qarabag elleni első playoff-mérkőzésre koncentrál.

A Bajnokok Ligája főtábláját célozza meg a Fradi

Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Fradi: Rebrov csapata tényleg erősebb volt?

A kérdést a Rapid sport legújabb adásában is felvetettük. Miért érdekes mégis ez? Mert a Fradi mostani keretével, a tudatos és jól megcélzott igazolásokkal eljutott oda, ahová nagyon sokan vágynak.

