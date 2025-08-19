Harcosok órájaFidesz-KDNPMenczer TamásKovács Zoltán

A Harcosok órájában ma reggel is leleplezik az álhíreket

Újabb adással jelentkezik a Harcosok órája, amelyben ma Kovács Zoltán és Menczer Tamás lesznek a műsorvezető Német Balázs vendégei.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 7:32
Forrás: YouTube/Harcosok Órája
– Egyetlen módja van előrelépni, amit a magyar miniszterelönk már három éve mond: le kell ülni egymással és beszélgetni kell – fogalmazott Kovács Zoltán a Harcosok órája keddi adásában Donald Trump és Volodimir Zelenszkij washingtoni találkozójáról. A Miniszterelnöki Kabinetiroda kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta, hogy az európaiknak egy háborúpárti álláspontból kell most visszatérniük a béke oldalára.

Kiemelte, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag egyedüliként állt ki a háború kirobbanása óta a béke mellett.

Az államtitkár véleménye, hogy minden egyes perccel, amit tárgyalással töltenek, közelebb kerülünk a békéhez. Minél hamarabb kezdik el a világ vezetői a párbeszédet, annál nagyobb az esély – jegyezte meg a békemegállapodás kapcsán.

 

Hecckmpány a nemzeti ünnep ellen

Kovács Zoltán az augusztus 20-i tűzijátékról szóló lejárató hírekről úgy nyilatkozott, hogy amit látnak, az része annak a politikai hecckampánynak, ami uralja a közbeszédet az ellenzéki oldalon.

A baloldal mindig gyűlölte a nemzeti ünnepeket

– tette hozzá.

Az államtitkár jelezte, hogy augusztus 16-a óta zajlanak a Szent István nap rendezvényei, a tűzijátékot pedig a világ egyik legsikeresebb tűzijáték szervezője készíti elő.

Ez Európa legnagyobb ingyenes fesztiválsorozata

– húzta alá Kovács Zoltán, aki szerint a magyarok élvezik és szeretik augusztus 20-át.

Szerinte a magyar államiság története az egész világban példaértékű a megmaradásról és az összetartozásról, különös tekintettel arra, ami a 20. században Magyarországgal történt. Úgy véli, hogy a magyarság alap identitásához tartozik az a keresztény kultúrkör, amiben az államiságunk kialakult.

A nemzeti ünnep nem lehet vörös posztó

– tette hozzá.

Kovács Zoltán arra számít, hogy egy zavartalan, közel ideális viszonyok lehetnek a tűzijáték során.

 

Hatalmas érdeklődés az Otthon Start program után

Az Otthon Start program kapcsán keringő baloldali álhírekről az államtitkár elmondta, hogy óriási az érdeklődés a fix három százalékos hitel iránt. Mint jelezte, olyan kötöttségek vannak, ami ellentmond az ingatlanok drágulására vonatkozó véleményeknek.

A baloldal abban érdekelt, hogy a magyarok kiszolgáltatottak maradjanak

– vélekedett.

Kiemelte, hogy aki jól tervezi meg az életét, az nagy nyugalommal veheti igénybe az Otthon Start hitelkonstrukciót. Kovács Zoltánt azért nem lepik meg a támadások, mert a magyar ellenzék hitvallása 2010 óta az, hogy mindent tagadnak, amit a kormány csinál.

 

Ma reggel is fél nyolctól jelentkezik a Harcosok órája, amelynek mai vendégei Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója lesznek. A Harcosok óráját a műsor YouTube-csatornáján és Német Balázsnak, a Fidesz frakció szóvivőjének a Facebook oldalán is követhetik.

Borítókép: Harcosok órája (Fotó: Képernyőkép/Youtube)


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

