Csőtörés miatt zárták le az egyik forgalmas főutat

Csőtörés miatt a forgalom csak félpályán a 6-os főúton, Pécs és Szentlőrinc között a 206-os km-nél, jelenleg

irányonként váltakozva haladhatnak a járművek.

Az útinform tájékoztatása szerint az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek. A 3-as km-nél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Napközben állandósultak a torlódások, ezért az M1-en Tatabánya felől érkezők hosszabb menetidővel számoljanak.