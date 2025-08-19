Washingtonban mindenki a garanciákról beszélt

Tegnap csúcstalálkozó zajlott az amerikai fővárosban. Washingtonba érkezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett Alexander Stubb finn elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, valamint Mark Rutte a NATO-főtitkára és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke is.

Történelmi tárgyalás volt Washingtonban

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Zelenszkij ezúttal öltönyben érkezett a tárgyalásra, miután egy korábbi, a Fehér Házban tartott tragikus találkozó során ennek hiányát az amerikai elnök és csapata is szóvá tette. Mind az amerikai elnök mind pedig az ukrán elnök egyetértett abban, hogy igen sikeres megbeszélést folytattak.

Donald Trump még a megbeszélés előtt hangsúlyozta: ennek a háborúnak nem szabadott volna megtörténni és nem is történt volna meg, ha ő lett volna az elnök.

Az európai vezetőkkel való tárgyalás után a résztvevők a sajtótájékoztatón a biztonsági garanciák fontosságáról beszéltek.

Donald Trump szerint a konfliktus lezárása nem várhat tovább, hiszen ilyen háborúra a második világháború óta nem volt példa. Ennek okán az elnök elárulta: a találkozó után fel fogja hívni Vlagyimir Putyint és megpróbál egy háromoldalú találkozót összehozni. Egyúttal azt is megígérte, hogy Amerika segíteni fogja európát a biztonsági garanciák tekintetében.

Zelenszkij szerint a megbeszélésen számos érzékeny kérdés is előkerült, de sikerült ezekről érdemeben és átfogóan beszélni. Az ukrán elnök egyúttal megköszönte az európai vezetők és az Egyesült Államok támogatását valamint hangsúlyozta: a jelenlévőkön múlik Ukrajna jövőbeli biztonsága.

Az európai vezetők kimértek voltak Washingtonban

Érezhetően visszafogottabban nyilatkoztak a tárgyalásokról az európai vezetők. Ez nem is lehet csoda, hiszen lényeben a kontinens vezetői a partvonalról nézhették, ahogy az amerikai elnök elindul lezárni a háborút. Európa azonban három év alatt sem tett semmit a béke érdekében, ez pedig a hajrában még visszaüthet. A „hajlandók koalíciója” igyekezett hálát mutatni Trump irányába, azonban a szavak mögött érezhető volt egyfajta csalódottság.