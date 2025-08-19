TrumpEurópaZelenszkij

Washingtonban mindenki a garanciákról beszélt

Történelmi jelentőségű találkozó zajlott tegnap a Fehér Házban. Az európai vezetők mellett Volodimir Zelenszkij is Washingtonba érkezett, hogy az orosz–ukrán háború lezárásáról tárgyaljon az amerikai elnökkel. Most úgy fest egy fél lépéssel talán közelebb került a béke, miután Amerika a hírek szerint szerepet fog vállalni a biztonsági garanciák tekintetében.

Brém-Nagy Márton
2025. 08. 19. 7:07
Fotó: WIN MCNAMEE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tegnap csúcstalálkozó zajlott az amerikai fővárosban. Washingtonba érkezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett Alexander Stubb finn elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, valamint Mark Rutte a NATO-főtitkára és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke is. 

Történelmi tárgyalás volt Washingtonban
Történelmi tárgyalás volt Washingtonban 
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Zelenszkij ezúttal öltönyben érkezett a tárgyalásra, miután egy korábbi, a Fehér Házban tartott tragikus találkozó során ennek hiányát az amerikai elnök és csapata is szóvá tette. Mind az amerikai elnök mind pedig az ukrán elnök egyetértett abban, hogy igen sikeres megbeszélést folytattak. 

Donald Trump még a megbeszélés előtt hangsúlyozta: ennek a háborúnak nem szabadott volna megtörténni és nem is történt volna meg, ha ő lett volna az elnök.

Az európai vezetőkkel való tárgyalás után a résztvevők a sajtótájékoztatón a biztonsági garanciák fontosságáról beszéltek. 

Donald Trump szerint a konfliktus lezárása nem várhat tovább, hiszen ilyen háborúra a második világháború óta nem volt példa. Ennek okán az elnök elárulta: a találkozó után fel fogja hívni Vlagyimir Putyint és megpróbál egy háromoldalú találkozót összehozni. Egyúttal azt is megígérte, hogy Amerika segíteni fogja európát a biztonsági garanciák tekintetében. 

Zelenszkij szerint a megbeszélésen számos érzékeny kérdés is előkerült, de sikerült ezekről érdemeben és átfogóan beszélni. Az ukrán elnök egyúttal megköszönte az európai vezetők és az Egyesült Államok támogatását valamint hangsúlyozta: a jelenlévőkön múlik Ukrajna jövőbeli biztonsága. 

Az európai vezetők kimértek voltak Washingtonban 

Érezhetően visszafogottabban nyilatkoztak a tárgyalásokról az európai vezetők. Ez nem is lehet csoda, hiszen lényeben a kontinens vezetői a partvonalról nézhették, ahogy az amerikai elnök elindul lezárni a háborút. Európa azonban három év alatt sem tett semmit a béke érdekében, ez pedig a hajrában még visszaüthet. A „hajlandók koalíciója” igyekezett hálát mutatni Trump irányába, azonban a szavak mögött érezhető volt egyfajta csalódottság. 

A tárgyalásokat mindenki sikernek nevezete
A tárgyalásokat mindenki sikernek nevezete 
Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A NATO-főtitkár Mark Rutte ugyanakkor optimista volt, felszólalásában kiemelte: szerinte óriási lépés, hogy Amerika szerepet vállal a biztonsági garanciákba, ez önmagában is döntő lehet.

Ursula von der Leyen szerint nemrég Amerika és Európa megkötötték a legnagyobb kereskedelmi megállapodást valaha, most pedig egy célért, a gyilkolás megállításáért kell együtt dolgozni. 

A német kancellár keményebb hangvételt ütött meg és arról beszélt, hogy a következő találkozás alkalmával nagyobb nyomást kell helyezni a tűzszünet kérdésére. Merz szerint minden európai ország szeretne egy tűzszünetet látni, lehetőleg a következő tárgyalás eredményeként.

Giorgia Meloni szerint Trumpnak köszönhetően megváltozott valami.

Három éve még nyoma sem volt az oroszok részéről a tárgyalásra való hajlandóságnak.

– emelte ki az olasz miniszterelnök aki egyúttal örömének adott hangot, hogy egy „ötös cikkely” szintű biztonsági garanciáról is szó esett a megbeszélésen. 

Macron hangsúlyozta, hogy minden asztalnál ülő békét akar, ehhez azonban biztonsági garanciák kellenek. A francia elnök egyúttal kiemelte: egy erős ukrán hadseregre a jövőben is szükség lesz. 

Keir Starmer brit miniszterelnök szintén nyomatékosította, hogy az asztalnál lévők mindegyike békét szeretne. Az orosz–ukrán háború egyértelműen az ukrán népnek a legnehezebb, azonban a hatásait az Európai Unió és Nagy-Britannia is érzi. 

Egy történelmi lépés születhet ebből a találkozóból Ukrajna és Európa biztonsága szempontjából

– jelentette ki a brit miniszterelnök. 

Donald Trump az európai vezetőkkel való egyeztetés közben már fel is hívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt. A hívás után tovább folytak a megbeszélések. 

Borítókép: Az európai vezetők és Donald Trump a Fehér Házban (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Byrappa Ramachandra
idezojelekTrump

Ismét együttműködik a két szuperhatalom

Byrappa Ramachandra avatarja

Trump elnök visszarántotta a világrendet az összeomlás széléről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.