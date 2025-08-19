VideotonpolgármesterKecskemétBoér Gábor

Rombolják a Vidit: lesújtó edzői kritika, a polgármester inkább hallgat

A másodosztályban sem találja a helyét az egyik legsikeresebb magyar vidéki csapat. A Videoton a labdarúgó NB II 4. fordulójában, a hétfő esti mérkőzésen annál is simábban kapott ki a Kecskemét vendégeként, mint amit a 3-1-es végeredmény mutat. Boér Gábor vezetőedző nem kertel, a csapata nem hogy előre, inkább visszalépett, a tavasszal a Vidi vergődését nagyon a szívén viselő székesfehérvári polgármester, Cser-Palkovics András egyelőre hallgat.

Kecskemét-Videoton 3-1. Hazai öröm, székesfehérvári bánat Fotó: Reti Attila Forrás: KTE
– Szeretnénk meglepetést okozni, és megint előrelépni egyet, nem csak játékban, hanem eredményességben is javulni – így készült Boér Gábor, a fehérváriak edzője a Kecskemét–Videoton bajnokira. – Ma inkább visszafelé léptünk az építkezésben. Különösen az első félidőben katasztrofálisan teljesítettünk – mondta ugyanő a 3-1-es hazai győzelemmel végződött találkozó után. Visszafelé építik, magyarán tehát rombolják, bontják a Vidit...

Boér Gábor, a Videoton vezetőedzője még keresi a megfelelő kezdőtizenegyet, hiányolja a karaktereket a csapatból
Boér Gábor, a Videoton vezetőedzője még keresi a megfelelő kezdőtizenegyet, hiányolja a karaktereket a csapatból Fotó: Tóth Ella

A szakember két nyilatkozata magáért beszél. Négy forduló után már nem elhamarkodott a megállapítás: nagy a baj a Vidinél. Az NB I-ből az előző idényben kiesett csapatnak az is komoly kihívást jelent, hogy az NB II-ben megkapaszkodjon.

A Videotonnak négy forduló után csupán két pontja van, így az utolsó előtti, azaz kieső helyen áll a tabellán.

Boér Gábor a Videotonról: Hiányoznak a karakterek

Boér Gábor nem menekül el a felelősség elől és azt is pontosan látja, mi a gond

– Nagyon hiányolom a karaktereket a pályáról, abszolút megilletődötten, ömbizalom nélkül és hitehagyottan futballoztunk az első félidőben, ami számomra érthetetlen, mert nem így fejeztük be az elmúlt hetet és nem is volt ennek semmi előjele – fejtegette Boér Gábor, sportszerűen gratulálva a Kecskemétnek a megérdemelt sikerhez. A Videoton edzője hozzátette, az edzéseken, a hétköznapokon nehéz pontosan megítélni, ki mire képes, mert téthelyzetben, a mérkőzéseken kell teljesíteni. Éppen ezért egyelőre még keresi a csapatát, csak éppen nincsenek edzőmeccsek, folyamatosan tétmérkőzéseken kell megtalálnia azt a kezdőtizenegyet, amelyre lehet építeni.

Cser-Palkovics András polgármester egyelőre türelmes

Cser-Palkovics András egyelőre türelmes, nem fogalmaz meg véleményt a Videoton teljesítményéről. Székesfehérvár polgármester legalábbis legutóbb még a bajnoki rajt után posztolt. A Honvédtől hazai pályán elszenvedett 3-0-s vereség után ezt írta: „Nehéz kezdés volt, de nagy köszönet illeti a szurkolókat, a Vidi-családot, nem rajtuk múlt! Türelem kell, és ez a fiatal, magyar csapat megérdemli a türelmet. Mindörökké Videoton!”

Kínálja magát a kérdés: vajon még mindig tart a türelem?

 

Lesz-e középcsapat a Vidi az NB II-ben?

Emlékezhetünk, Cser-Palkovics András a tavasszal nagyon a szívén viselte a csapat sorsát, a korábbi tulajdonos, Garancsi István felelősségét is felemlegette. Nyilván fontos szerepe volt abban is, hogy a csapat visszakapta régi nevét és ismét Videotonként szerepel. A polgármester az új idényről szólva úgy fogalmazott, a Videoton erős középcsapat lesz. Nos, a Vidi egyelőre nem felel meg ennek a várakozásnak.

A Videotonra papíron két könnyebb mérkőzés vár, e hét végén a Békéscsabát fogadja, aztán Karcagon vendégszerepel, majd a válogatott világbajnoki selejtezői miatt három hét szünet következik. Legkésőbb akkor muszáj rendezni a sorokat, különben a Vidi az NB II-ben is a bennmaradásért küzdhet.

A Kecskemét edzője, Gera Zoltán így értékelt:

 

