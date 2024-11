Dárdai Mártonra eltiltás vár, ez Marco Rossinak is rossz hír

A Bundesliga 2-ben a 11. fordulót a Hertha a tabella hatodik, a Köln a 13. helyéről várta. A házigazda berlinieknél – akik szerdán a Német Kupában kiejették az élvonalbeli Heidenheimet – Dárdai Márton most is ott volt a kezdőcsapatban, végig a pályán is volt, Dárdai Palkó ezúttal a kispadról nézte végig a mérkőzést. Édesapjuk, a berliniek korábbi vezetőedzője, Dárdai Pál pedig a lelátón ült, meg is találta a kamera.

Dárdai Mártonék most is megkapták a szurkolók támogatását. Forrás: X/Hertha BSC

Dárdai Márton ötödik sárga lapja

A találkozót a kölniek nyertek meg 1-0-ra, a gólt a 31. percben Lemperle szerezte. A jegyzőkönyvbe az is bekerült, hogy Dárdai Márton az 58.percben sárga lapot kapott, s mivel sorrendben az ötödiket gyűjtötte be, egymeccses eltiltás vár rá. Jövő szombaton, november 9-én a Hertha Darmstadt elleni idegenbeli találkozóján nem léphet pályára.

A magyar válogatott legközelebb november 16-án Hollandia ellen játszik idegenben Nemzetek Ligája-meccset. Dárdai Márton tehát addig már nem léphet pályára, és ez Marco Rossi szövetségi kapitánynak sem jó hír.