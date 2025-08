Hét év után tért vissza egy másik sportágból, rögtön tönkreverte a világot

Pauline Ferrand-Prévot az előző évtizedben robbant be a kerékpározás élmezőnyébe, méghozzá nem is akárhogyan. A francia sportoló 2015-ben, mindössze 23 évesen egyedülálló módon egyszerre birtokolta a világbajnoki címet három különböző sportágban: terepkerékpározásban, hegyikerékpározásban és országúti kerékpározásban. Ezt a terhelést viszont nem lehetett bírni, így döntenie kellett, melyiket helyezi előtérbe. Egy ideig még mindhárom helyen indult el versenyeken, de végül a hegyikerékpározás mellett döntött, még ha 2022-ben gravel kerékpározásban is vb-címig jutott. Kiderült, hogy jól választott, hiszen a mountain bike különböző szakágaiban összesen 12 (egyéniben kilenc) világbajnoki címet szerzett, tavaly pedig Párizsban olimpiai bajnok is lett – 2:57 perces (!) előnnyel –, többek között Vas Blankát is megelőzve. Egy évvel később aztán Ferrand-Prévot ismét hazai pályán ért fel a csúcsra, de már országúti kerékpározásban: ő lett a női Tour de France történetének első francia sárga trikósa.

Pauline Ferrand-Prévot a párizsi olimpia után tért vissza az országúti kerékpározás világába (Fotó: AFP/Julien De Rosa)

Pauline Ferrand-Prévot idén visszatért az országúti kerékpározáshoz

Az 1992-ben született francia kerékpáros az országúton már a juniorok között komoly sikereket ért el, majd a 2012-es olimpián is ott volt, ahol a női mezőnyversenyen nyolcadik helyen zárt. Ugyanebben az évben nemzeti időfutambajnok lett, és ezt a címét a következő két évben sikeresen megvédte. 2014-ben emellett a mezőnyversenyt is megnyerte az ob-n, és ami még fontosabb, a világbajnokságon is, valamint a Fléche Wallonne-on sem talált legyőzőre. 2015-ben is országos bajnok lett, majd a 2016-os olimpián is elindult (26. lett), de már egyre kevesebb versenyen vett részt.

2018 végén aztán Ferrand-Prévot úgy döntött, hogy szinte teljesen hanyagolja az országúti kerékpározást, és a 2019–2024 közötti időszakban nemzetközi versenyen egyáltalán nem, csupán a 2021-es francia bajnokságon indult el.

Az olimpiai aranyéremmel viszont hegyikerékpározásban felért a csúcsra, és megint átgondolta a jövőjét. A döntése értelmében visszatért az országúti kerékpározáshoz. Nevezett, bár nem ért célba a tavaly szeptemberi vb-n, majd 2025. január 1-jétől kezdődő, hároméves szerződést kötött a Visma–Lease a Bike csapatával – ebben szerepet játszhatott az is, hogy élettársa, Dylan van Baarle is itt versenyez a férfiak között.