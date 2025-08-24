Úgy tűnik, valaki autóroncs-halmozásba kezdett az egyik bevásárlóközpont mögött Székesfehérváron – hívták fel olvasói a Feol figyelmét a jelenségre.
Különleges gyűjteményre bukkantak a megyei jogú város bevásárlóközpontjának parkolójában
Egy emberre gyanakszanak.
Valószínűsítik, hogy egy ember gyűjteménye állhat a parkolóban, a rendszámok lekérdezése alapján néhánynak még érvényes műszaki vizsgája is van. Hozzáfűzik, bár a kollekció vegyes, az autók tulajdonosa kedvelheti az Opel Corsa B generációját, valamint az első generációs Mercedes-Benz A osztályát, ezekből a modellekből ugyanis többet is lehet találni a rendhagyó gyűjteményben, amelyet ide kattintva, a Feol cikkében meg is szemlélhet.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
