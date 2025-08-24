Zelenszkij: Igazságos békére vágyik az ország

Zelenszkij egy videófelvételen, amelyet a Függetlenség terén (a „Majdanon”), a 2001-ben, a 10. évforduló alkalmából felállított emlékmű lábánál rögzítettek, a mostani háborúban orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területekre utalva hangsúlyozta: az ukránok egységét nem bonthatja meg semmilyen ideiglenes megszállás.

Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna nem köt elvtelen kompromisszumokat. Fotó: AFP

Zelenszkij üzent a világnak

Egy napon eltűnik az ukránok közötti távolság, és ismét egy ország és egy család leszünk. Ez csak idő kérdése

– ígérte. Kijelentette, hogy Ukrajna kész rendre megtorolni minden orosz támadást, és kárt tenni az orosz stratégiai infrastruktúrában mindaddig, amíg Oroszország bele nem egyezik a tűzszünetbe.

Місце пам’яті й великої шани. Тут імена тих, хто віддав життя за нашу незалежність, волю. Сьогодні разом із першою леді Оленою Зеленською й Прем’єр-міністром Канади Марком Карні біля Стіни пам’яті вшанували полеглих захисників і захисниць України.



Бережемо пам’ять про кожного й… pic.twitter.com/wYWychugOg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

Senki sem akadályozhat meg bennünket ezekben a válaszcsapásokban, mert igazságosak.

Ukrajna már bebizonyította, hogy képes az ellenállásra a világ második legerősebb hadseregével szemben, és sikerrel védelmezi függetlenségét – tette hozzá. Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna nem köt elvtelen kompromisszumokat a béke érdekében, valamint méltányos és átfogó békeszerződést akar biztonsági garanciákkal.

Csak mi dönthetünk a jövőnkről

– hangsúlyozta, ígéretet téve arra, hogy Ukrajna olyan erős biztonsági garanciákat kap a szövetségeseitől, hogy senkinek nem juthat eszébe az ország megtámadása. A közösségi hálón Zelenszkij köszönetet mondott a függetlenség 34. évfordulója alkalmából üdvözletüket küldő külföldi vezetőknek, közöttük XIV. Leó pápának, Donald Trump amerikai elnöknek, Recep Tayyip Erdogan török elnöknek, Hszi Csin-ping kínai elnöknek és III. Károly brit uralkodónak.