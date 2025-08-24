Rendkívüli

Újabb csodás magyar sportsiker, két aranyérem a világbajnokságon

UkrajnabékeDonald Trumporosz-ukrán háború

Zelenszkij: Igazságos békére vágyik az ország

Biztonságos és igazságos békére vágyik az ország – jelentette ki Volodimir Zelenszkij államfő vasárnap Kijevben, Ukrajna függetlenségének napja alkalmából. Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna nem köt elvtelen kompromisszumokat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 14:50
Trump és Zelenszkij
Trump és Zelenszkij Fotó: MANDEL NGAN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zelenszkij egy videófelvételen, amelyet a Függetlenség terén (a „Majdanon”), a 2001-ben, a 10. évforduló alkalmából felállított emlékmű lábánál rögzítettek, a mostani háborúban orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területekre utalva hangsúlyozta: az ukránok egységét nem bonthatja meg semmilyen ideiglenes megszállás.

Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna nem köt elvtelen kompromisszumokat
Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna nem köt elvtelen kompromisszumokat. Fotó: AFP

 

Zelenszkij üzent a világnak

Egy napon eltűnik az ukránok közötti távolság, és ismét egy ország és egy család leszünk. Ez csak idő kérdése

– ígérte. Kijelentette, hogy Ukrajna kész rendre megtorolni minden orosz támadást, és kárt tenni az orosz stratégiai infrastruktúrában mindaddig, amíg Oroszország bele nem egyezik a tűzszünetbe. 

Senki sem akadályozhat meg bennünket ezekben a válaszcsapásokban, mert igazságosak.

Ukrajna már bebizonyította, hogy képes az ellenállásra a világ második legerősebb hadseregével szemben, és sikerrel védelmezi függetlenségét – tette hozzá. Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna nem köt elvtelen kompromisszumokat a béke érdekében, valamint méltányos és átfogó békeszerződést akar biztonsági garanciákkal.

Csak mi dönthetünk a jövőnkről

– hangsúlyozta, ígéretet téve arra, hogy Ukrajna olyan erős biztonsági garanciákat kap a szövetségeseitől, hogy senkinek nem juthat eszébe az ország megtámadása. A közösségi hálón Zelenszkij köszönetet mondott a függetlenség 34. évfordulója alkalmából üdvözletüket küldő külföldi vezetőknek, közöttük XIV. Leó pápának, Donald Trump amerikai elnöknek, Recep Tayyip Erdogan török elnöknek, Hszi Csin-ping kínai elnöknek és III. Károly brit uralkodónak.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en tisztelgett Ukrajnának a szabad, demokratikus és független országért vívott harca előtt. 

Önökkel vagyunk, bármeddig tartson is, mert egy szabad Ukrajna szabad Európát is jelent

– írta. A lengyel külügyminiszter is az X-en köszöntötte Ukrajnát az évforduló alkalmából. 

Maradj erős, Ukrajna! Soha többé gulágot, éhínséget, oroszosítást! Szlava Ukrajini! (Dicsőség Ukrajnának!)

 – írta Radoslaw Sikorski. Támogatásukról biztosították Ukrajnát a német vezetők is. Friedrich Merz kancellár az X-en közzétett német, angol és ukrán nyelvű üzenetében Berlin további támogatásáról biztosította az országot az orosz agresszióval szembeni védekezésben. Frank-Walter Steinmeier elnök kifejezte abbéli reményét, hogy a függetlenség napi megemlékezések növelik Ukrajna népének bátorságát az orosz agresszióval szemben.

Boris Johnson korábbi brit miniszterelnök a közösségi oldalán pedig azt írta: „Az ukránok a saját szabadságukért és függetlenségükért harcolnak. Ezért fognak nyerni. Ezért fog Putyin elbukni.”

A függetlenség napja alkalmából Kijevbe érkezett Mark Carney kanadai miniszterelnök. Az X-en közzétett üzenetében Carney kijelentette, hogy országa növelni fogja Ukrajna támogatását az igazságos és tartós béke érdekében tett erőfeszítéseiben. A kijevi megemlékezésen jelen van Keith Kellogg tábornok, az Egyesült Államok elnökének ukrajnai különmegbízottja is. 

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Trump kezében van a béke sorsa, nem a nyugati globalisták döntenek.

 

Borítókép: Trump és Zelenszkij (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolgárháború

Mondtam már! Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lesz, ha akad majd egy szülő, aki nem viseli el tovább ezeket, és megkeresi az elkövetőket egy jó hatlövetűvel?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu