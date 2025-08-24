Zelenszkij: Igazságos békére vágyik az ország

Zelenszkij egy videófelvételen, amelyet a Függetlenség terén (a „Majdanon”), a 2001-ben, a 10. évforduló alkalmából felállított emlékmű lábánál rögzítettek, a mostani háborúban orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területekre utalva hangsúlyozta: az ukránok egységét nem bonthatja meg semmilyen ideiglenes megszállás.
Zelenszkij üzent a világnak
Egy napon eltűnik az ukránok közötti távolság, és ismét egy ország és egy család leszünk. Ez csak idő kérdése
– ígérte. Kijelentette, hogy Ukrajna kész rendre megtorolni minden orosz támadást, és kárt tenni az orosz stratégiai infrastruktúrában mindaddig, amíg Oroszország bele nem egyezik a tűzszünetbe.
Senki sem akadályozhat meg bennünket ezekben a válaszcsapásokban, mert igazságosak.
Ukrajna már bebizonyította, hogy képes az ellenállásra a világ második legerősebb hadseregével szemben, és sikerrel védelmezi függetlenségét – tette hozzá. Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna nem köt elvtelen kompromisszumokat a béke érdekében, valamint méltányos és átfogó békeszerződést akar biztonsági garanciákkal.
Csak mi dönthetünk a jövőnkről
– hangsúlyozta, ígéretet téve arra, hogy Ukrajna olyan erős biztonsági garanciákat kap a szövetségeseitől, hogy senkinek nem juthat eszébe az ország megtámadása. A közösségi hálón Zelenszkij köszönetet mondott a függetlenség 34. évfordulója alkalmából üdvözletüket küldő külföldi vezetőknek, közöttük XIV. Leó pápának, Donald Trump amerikai elnöknek, Recep Tayyip Erdogan török elnöknek, Hszi Csin-ping kínai elnöknek és III. Károly brit uralkodónak.