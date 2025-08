Péter pajtás Gyurcsányt utánozza

Pszichológusok szerint Gyurcsányt is nagyban segítette hazugságai hitelesnek tűnő előadásában, hogy ő maga sem emlékezett arra, miket mondott, ígért előtte. A borderline kórt emlegették vele kapcsolatban, ami nagyfokú cezaromániával, megalomániával is együtt járt. Márpedig ez a kórisme a tiszás nemzetmegvezetőre, a mini Napóleonra is maximálisan ráillik.