Horthy Miklóskisantantünnepség

Siránkozás helyett építik Magyarországot

A Ludovikán tartott hadnagyavató ünnepségen Horthy Miklós kormányzó arról beszél: a forradalmak a becsületesség fogalmát is kikezdték, ám ha mindenki a haza javát tartja szem előtt, bekövetkezik Széchenyi jóslata: „Nagy és dicső leend egykor a magyar”. A Szent István-napi Szent Jobb-körmenetet a budai Várban hatalmas érdeklődés övezi és sokakat ösztönöz a fővárosba látogatásra. A környező államok sajtó-kisantantot hoznak létre a romániai Sinaiában. New York legnagyobb műgyűjtője, a magyar származású Gabriel Wells úgy nyilatkozik: a legnagyobb bizalommal néz Magyarország jövője elé, mert a nemzet siránkozás helyett céltudatosan hozzálátott az ország felépítéséhez.

Megyeri Dávid
2025. 08. 19. 5:10
Szent István napján a Ludovika Akadémián megtartják szokásos hadnagyavató ünnepségüket. Mint Az Est augusztus 22-én beszámol róla: „Az intézet kertjében állott fel az Akadémia zászlóalja fejlődött vonalban; az első sorban tábori egyenruhában a felavatandó hadnagyok, mögöttük az intézet növendékei. A kormányzó negyed 11 órakor érkezett meg. Ezután érkezik Albrecht királyi herceg és bárciházi Bárczy István helyettes államtitkár, aki a miniszterelnököt képviseli. Siposs Árpád tábornok búcsúztatja a növendékeit, majd Kozma százados felesketi a Szűz Máriás lobogóra az új tiszteket. Horthy Miklós kormányzó ezután üdvözli a tisztikar új tagjait. Mint mondja, az előttük álló útnak a »célja a katonai ideálok megvalósítása, mérföldkövei a remény, a munka és a becsületesség. Ez az út nyílegyenesen vezet, nem tűr sem körutakat, sem rövidítéseket.«” Úgy fogalmaz: „Ma a katonának a hivatása megkötöttségünk és szegénységünk miatt kétszeresen nehéz és ezért egész férfiakra van szükségünk.” 

Hangsúlyozza az államfő: 

Nektek hazánk felépítésében és a romok eltakarításában főszerep jut. Az összeomlásért, melyet megakadályozni nem tudtunk, mert nem voltunk itt, a felelősséget azok viselik, akikkel áll a harc ma is a világon. A kísértések nagyok s ne üljetek fel a jelszavaknak és légváraknak.” Hozzáteszi a kormányzó: erősítse őket, ha meginognak, „az emlékezés azokra az öreg bajtársakra, akik ma már a föld alatt porladoznak és akik hűségüket a hazájuk iránt vérükkel pecsételték meg.

A Budapesti Hírlap tudósítása szerint úgy folytatja: „A katonapálya a legszebb a világon. Első követelménye az egyenes jellem és a becsületesség. A forradalmak szele a becsületesség fogalmát is kikezdte. A becsületesség megköveteli, hogy minden ténykedésünket a tisztesség, a megingathatatlanság és az igazság parancsolóan vezesse.”

Gróf Széchenyi István véleményét tartja irányadónak a kormányzó: „Majd ha ebben az országban mindenki minden ténykedésével a haza javát tartja szem előtt, akkor be fog következni a legnagyobb magyar jóslata: »Nagy és dicső leend egykor a magyar«.” 

A Szent István-napi körmenet ez évben is hatalmas érdeklődést vált ki és sokakat ösztönöz a fővárosba látogatásra. Az Est augusztus 22-én így tudósít róla: 

„A Szent István nap régi hagyományos ragyogó, káprázatos ünnepségei és felvonulása megint a fővárosba vonzották a vidéket. Szerdán, csütörtökön fel-feltűntek az utcákon az ünneplő ruhás, fekete mándlis, fényes csizmájú falusiak, de a vidék intelligenciája is kihasználta a csekély vasúti kedvezményt és különösen sokan jöttek fel családostól, hogy gyermekeiknek megmutassák Pestet, egyben pedig a híres-neves embereket, akik az István napi körmenetben részt vettek.”

Arról számolnak be, hogy igen sok külföldi vendég is részt vesz az ünnepi programokon, többek között a nemzetközi missziós kongresszus tagjai. Már reggel hat óra után tódul a nép a Várba, a sikló állandóan tömötten közlekedik, fent pedig virágos ablakok és fellobogózott házak várják az ünneplőket. A járdák végig zsúfoltak, s már alig férnek el rajta az érdeklődők. 

Különösen nagy feltűnést keltenek a népviseletbe öltözött mezőkövesdi matyók. „A Szent Jobb a Zsigmond kápolnában várta már, hogy érte jöjjenek. Pontosan háromnegyed nyolckor érkezett a kápolnába Csernoch János bíbornok hercegprímás nagy kíséretével.” Az alabárdos testőrök sorfala között bevonul Horthy Miklós kormányzó is. 

A körmenet a királyi várpalotából indul el a harangok zúgása közepette, s meghatározott rendben követik egymást a díszruhás lovasrendőröktől kezdve a cserkészeken keresztül az egyetemi hallgatókig, a különféle foglalkozások képviselőiig és a katonazenekarig. „Díszszázad dübörgött kemény léptekkel, majd jött a Szent Jobb ereklyét vivő csoport. Kispapok vitték az ereklyét.” A közéleti személyiségek, közjogi méltóságok mind ott vannak, majd részt vesznek a szentmisén a budavári Nagyboldogasszony-, vagyis ismertebb nevén Mátyás-templomban. 

Arról ír a 8 Órai Ujság augusztus 19-én, hogy a környező államok sajtókisantantot hoztak létre Romániában. Úgy írnak: „Sinaiában, a román király nyári domiciliuma (tartózkodási helye ― a szerző) közelében, a kisantant sajtójának mintegy harminc kiküldöttje értekezletet tartott, amelyen megalakították a sajtó-kisantantot a »területi elrendezés integritásának védelmére«.” Amint írják, az értekezlet, amelyet hangos politikai fölényességgel tartottak meg, Edvard Benes csehszlovák külügyminiszternek régi elgondolására öltött testet „és bevezetése volt annak a sajtóakciónak, amely a kisantant államainak fővárosaiban kíván hasonló konferenciákkal a kisantant külügyminisztereinek munkájához előzetes propagandát szolgáltatni.” 

A cseh, román és szerb sajtó folytatni kívánja a kampányt, mely szerint a területi integritás az emberiség üdvének és boldogulásának az alapja. Ám a cikk szerint nem kell tartani attól, „hogy a sajtó-kisantant politikai harmóniája Sinaiában tartós és veszedelmes egységbe forrott össze. Ők, akik egymás között és egymásra is ideges féltékenységgel tekintenek, sohasem fogják a lelki integritás megdönthetetlen egységét megközelíteni.” 

Gabriel Wells     Forrás: Library.gov.au

New York legnagyobb könyvkereskedő cégének tulajdonosa és legnagyobb műgyűjtője, a balassagyarmati születésű Gabriel Wells hazalátogat, s ebből az alkalomból a 8 Órai Ujság interjút közöl vele augusztus 23-án. Elmondja: 

Nemcsak meglep, de bizalommal tölt el a magyar nemzet mai magatartása, amely méltóságteljes nyugalommal veszi ma már tudomásul a megváltozott helyzetet. Nem panaszkodik, nem siránkozik, hanem komoly elhatározással, erős nekilendüléssel, céltudatosan fogott hozzá a munkához, az ország felépítéséhez, megerősítéséhez.

 Hangsúlyozza: „A legnagyobb bizalommal nézek Magyarország jövője elé. Magyarország tudatában van jövő hivatásának és ez adja meg a lelkierőt munkájához.” Szerinte azonban ahhoz, hogy a hazánkkal szemben elkövetett igazságtalanságokat jóvá lehessen tenni, a nemzet összetartására van szükség. Úgy véli: „sok a belső viszály, élesek a pártellentétek és a nemzet életenergiái könnyen felmorzsolódhatnak ebben a belső küzdelemben.” 

Borítókép: Szent István-napi ünnepség a budai Várban 1938-ban. Szemben a Honvédelmi Minisztérium, jobbra a Sándor-palota (Forrás: Fortepan/Pálinkás Zsolt )

