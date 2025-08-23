idezojelek
Karácsony kitúrná a tiszás szektavezért

A főpolgármester nem értékeli kellőképpen azt, hogy a Tisza szekta fővezére folyamatosan szívességet tesz neki.

Megyeri Dávid
Magyar PéterKarácsony GergelyTisza PártkonkurensbaloldalinfluenszerBrüsszelben 2025. 08. 23.
Fotó: Csudai Sándor

Az utóbbi idők botrányos eseményeinek fényében egyre határozottabban az lehet a benyomásunk, hogy Magyar Péter közéleti garázdálkodásának egyik legfőbb haszonélvezője Karácsony Gergely.

 A ballépések, ordító trehányságok egész sorozatát produkáló főpolgármester felháborító, szakmailag értékelhetetlen ténykedése, bakiparádéja teljesen háttérbe szorul a Tisza párti messiáspótlék permanens, provokatív támadó hadműveletei mögött.

 Pedig a Párbeszéd nevű látszatpártocska maradék frontemberét a fővárosiak urnához járuló része csupán alig pár szavazattal többel támogatta, mint riválisát. Ehhez képest úgy viselkedik, mintha az egész budapesti lakosság arra hatalmazta volna fel, hogy hülyeségben, alkalmatlanságban überelje az épp esedékes balos utolsó reménységet. 

És mégis, amilyen igazságtalan az élet, sokkal nagyobb közfigyelem övezi a tiszás vezér ártó szándékú rossz cselekedeteit, üvöltő hazugságait, mint Karácsony működési malőr­jeit, melléfogásait. Holott amiatt is méltánytalan az érthetetlen háttérbe szorítása Magyar Péter mögött, mivel neki már van elért pozíciója Budapest nyögvenyelősen, ám mégiscsak megválasztott vezetőjeként. Ezzel szemben a Tisza párti influenszer mindössze egy nyamvadt európai parlamenti képviselőséget bír felmutatni, s azt is csak úgy, hogy rendszeresen bepókhálósodik Brüsszelben a plenáris ülésen elfoglalt széke, olyan ritkán látogat el uniós munkahelyére.

Csak felszínes ítéletalkotók vélekedhetnek úgy, hogy Karógeri lemaradna például a gyűlölködési versenyben. Szó sincs róla: 

számtalanszor bizonyította ő már, hogy van olyan legény e tekintetben is, mint Péter testvér. A másság, a sokszínűség iránti szeretetbe csomagolva olyan megvetéssel tudja ő is sújtani a nem elég liberalizmuséretteket, hogy csak úgy szikrázik a levegő. És szintén maximális erőbedobással igyekszik rombolni a közhangulatot.

 Még szabadságon volt, de onnan is tanúbizonyságot tett arról, hogy ha kell, a füle botját sem mozdítja veszély esetén. Nem kevesebb, mint három busz gyulladt ki 24 óra alatt, ám ő csak a második lángoló jármű után helyezett el egy közösségi oldalas bejegyzést arról, hogy szólt az illetékeseknek, vizsgálják ki, mi történt.

Hűségét Brüsszelhez szintén számtalanszor bizonyította. Ahol csak lehet, keresztbe próbál tenni az általa látványosan gyűlölt patrióta Orbán-kormánynak. 

Ki tudna ennél környezetszennyezőbbet kitalálni, mint ő, aki lezáratva a dunai rakpartot, majdnem teljesen autótlanítva a Lánchidat elérte, hogy minden más helyén Budapestnek fuldokoljanak az emberek a kipufogógázban?

 Miközben glóriát kért a feje fölé, pofátlanul hibáztatja a kormányt, amiért nem elég zöld és nem elég környezettudatos – vele ellentétben. Azért is bízott abban, hogy mindenben a kormányra lehet hárítani a felelősséget, miután a főváros csődbe viteléért is a kabinetet hibáztatja, és ezt a balos sajtó magasra csavart hangerővel visszhangozza.

Egy szó mint száz:

 a vak is látja, Karácsony nem értékeli kellőképpen azt, hogy politikai tejtestvére, a Tisza szekta fővezére folyamatosan szívességet tesz neki, amikor elviszi a show-t előle. Még a sok ezer idegenlégióssal megtartott pride menedzselését is meghagyta Karácsonynak, 

s csak a könyveit és híveit küldte el maga helyett, holott a szíve szakadt belé. Azt pedig mégsem lehet elvárni a konkurens messiástól, hogy hagyja kitúrni magát, és a baloldali miniszterelnök-jelöltséget átengedje a főpolgármesternek, akinek titokban változatlanul ez a szíve vágya.
 

Faggyas Sándor
idezojelekPethő Sándor

Nyolcvanöt éve hunyt el Pethő Sándor

A Magyar Nemzet alapító-főszerkesztője a szerkesztőségi szobában is hazájának, nemzetének tanítómestere maradt.

