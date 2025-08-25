idezojelek
Tisztelet a hősöknek! Tisztelet az áldozatoknak!

A totalitárius diktatúrák bűneit és áldozatait elfelejtették a jóllakott Nyugaton.

Fekete Rajmund
2025. 08. 25.

 Amikor 1989-ben antikommunista forradalmunk során leráztuk magunkról a diktatúra láncait, abban reménykedtünk, hogy megtörténik az a történelmi igazságtétel, amely a második világháborút követően lezajlott a nácikkal szemben. Csalódnunk kellett. A világból ugyanis hiányzott a bátorság és a becsület ahhoz, hogy a kommunizmus korszakát bűntettei feltárásával és elítélésével zárja le. 

A rendszerváltoztatás után több mint húsz évnek kellett eltelnie, hogy térségünk kezdeményezésére az Európai Unióban 2011-től végre emléknapon hajthassunk fejet a totális diktatúrák áldozatai előtt. Azt reméltük, a közös főhajtás elősegíti majd, hogy a nyugati közvélemény is megismerje a náci és a kommunista diktatúra bűntetteit. Azt reméltük, hogy a mi történeteink közös történetekké lesznek.

De még mindig csak mi hajtunk fejet. Nélkülük.

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja ugyanis két diktátor, valamint az általuk működtetett emberellenes rendszerek kézfogására emlékeztetnek bennünket. Akik 1939. augusztus 23. előtt még úgy gondolták, hogy a kommunizmus csupán a földre szállt mennyország igéjét hirdeti és csak a nácikat illeti megvetés, azoknak kijózanító pofonként hathatott a Hitler–Sztálin-paktum. 

Miközben a két diktatúra megegyezett arról, hogyan osztják fel maguk között Európát, megmutatták valódi arcukat is, hiszen mindenki számára világossá válhatott, hogy a nácik és a kommunisták közötti ideológiai különbségek csupán látszólagosak. Ahogy Kertész Imre fogalmazott: „Az egyik megváltóként jelenik meg, és köntöse alatt az ördög lapul; a másik sátánnak öltözik, és az is.”

Mi, magyarok a saját bőrünkön tapasztaltuk meg a nemzetközi szocializmus, valamint megvetett és kitaszított kistestvérének, a nemzetiszocializmusnak az eleven valóságát. Szuverenitásunkat elvették, függetlenségünket megszüntették, elnyomtak, kizsákmányoltak bennünket, gyűlöleten és kirekesztésen alapuló terrorrendszert vezettek be. Szembeállították és kijátszották egymás ellen az embereket, ezzel teremtve meg a félelem, a gyanakvás és a bizalmatlanság fojtogató légkörét, melyet a besúgók és a feljelentők rendszere szilárdított meg. A mértéket egyik sem ismerte, hiszen természetük az emberi gonoszság mételyéből fakadt. Ezért alkalmaztak az első pillanattól kezdve addig ismeretlen arányban erőszakot vélt vagy valós ellenségeikkel szemben. A kimeríthetetlen faji és osztálygyűlölet, a velem vagy ellenem logikája, az erkölcsi törvények semmibe vétele, a cinikus, emberellenes magatartás vezetett tíz- és százmilliók halálához. A nácik és a kommunisták pedig még a halált is megfosztották tragikus pompájától, misztikus felhangjától, s puszta statisztikai adattá silányították azt. 

A magyar–zsidó származású szerb–montenegrói író, Danilo Kiš már 1984-ben leszögezte, hogy „Aki azt állítja, hogy Kolima más volt, mint Auschwitz, küldd a fenébe! Aki azt állítja, hogy Auschwitzban csak a tetveket irtották és nem az embereket – lásd mint fentebb!”

Nekünk, magyaroknak komoly dolgunk és felelősségünk van abban, hogy a fentieket világossá tegyük. Hogy világossá tegyük egy olyan Európában, melynek nyugati fele sem akkor, sem azóta nem értette meg a totalitárius elme működésének pszichológiáját. Azoknak, akik nem élték meg mindazt a rettenetet és szenvedést, amit mi. Akik nem tapasztalták meg a totalitárius diktatúrák halálos ölelését. Azoknak, akik közül sokan elcsábultak a szirénhangoknak és a hamis jövőbe vetett hitnek. Annak a jövőbe vetett hitnek, melyben – ahogy Kiš fogalmaz – „a rabszolgák öncsonkítást végeznek kínjukban”, és „a rönkök közé rejtve, saját levágott ujjukat, fülüket, kézfejüket küldik véres üzenetként a jóllakott Nyugatnak”.

Nekik kell felnyitnunk a szemüket!

Mert mi még emlékszünk. Mi még ismerjük a szabadság árát. Mi még emlékszünk a mindent átható zsigeri félelemre, a rettegésre, a hazugságra. Az áldozatokra. Ezek az emlékek, és az ebből megszerzett tudás kötelez minket. Kötelez, hogy tisztelegjünk hőseink előtt. De kötelez az is, hogy fejet hajtsunk az áldozatok előtt. Kötelez, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk.

 És kötelez, hogy meggyászoljuk azokat, akiktől a végtisztességet is megtagadták, akiknek a nevét szándékosan ki akarták törölni az emlékezetünkből. Akiket jeltelen sírba temettek. Emlékeznünk kell tehát rájuk, hogy áldozatuk ne legyen hiábavaló, hogy figyelmeztető jellé nemesedjen.

Tisztelet a hősöknek! Tisztelet az áldozatoknak!

A szerző történész, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója

(Elhangzott 2025. augusztus 23-án, a Mementó 1945–56 emlékműnél, a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából tartott megemlékezésen.)

