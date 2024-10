Titkolják az Aranylabda-szavazáson leadott voksok megoszlását, Benzema is megszólalt

Benzema: Vinícius Júnior jobb, mint Rodri

A 2022-es Aranylabda-győztes Karim Benzema, a Real Madrid korábbi csillaga azok között van, akik úgy vélik, egykori csapattársának, Viníciusnak kellett volna győznie.

Vinícius Júnior és Benzema itt még együtt a Real Madrid csapatában. Fotó: AFP

– A Real Mardid nyerte meg a Bajnokok Ligáját, és Vinícius minden meccsen a meghatározó játékosa volt. Nem hiszem, hogy van más, aki jobban megérdemelné az Aranylabdát, mint ő – nyilatkozta Benzema. – Rodri is jó játékos, de ha az ő játékát nézem, tőle nem látok olyan dolgokat, hogy az mondanám, hűha. Viníciust látva viszont ez sokszor előfordul. Írtam neki, és tegnap beszéltem is vele, szomorú volt, ami teljesen érthető. Nem egyszerű az a helyzet, ha már mindenki elkönyvelte, hogy te kapod meg az Aranylabdát, de egy nappal vagy néhány órával a gála előtt megtudod, hogy mégsem te nyered meg. Vinícius egy jó ember, továbbra is keményen dolgozni fog, és egyszer elnyeri majd ő is Aranylabdát – jelentette ki a jelenleg a szaúdi al-Ittihad csapatában futballozó Karim Benzema.