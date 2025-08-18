autós hírkínai autóXPeng P7villanyautóxpeng

Nincs villanyautó, ami messzebbre jut 24 óra alatt, mint az Xpeng csúcsmodellje

A kínai gyártó az új P7-essel döntötte meg az egy nap alatt megtett legnagyobb távolság rekordját.

Gulyás Péter
2025. 08. 18. 18:30
Xpeng P7
A döntött kanyarokban is tartotta a 210 km/h-t Forrás: Xpeng
Az Xpeng P7-es a 24 órás tartóssági teszten 

3961 km-t tett meg, vagyis 17 km-rel múlta felül a Xiaomi YU7 korábbi világrekordját.

Csak másodszorra jött össze a rekorddöntés, mert az első kísérletet le kellett fújni az esős időjárás miatt. A sárga tesztautó a rekorddöntés során több mint 210 km/h sebességgel haladt folyamatosan – a töltéseket leszámítva – a Csangcsun város melletti döntött oválpályán, Kína északkeleti részén.

Xpeng P7
Fotó: Xpeng

Jól mutatja az elektromos hajtástechnológiák fejlődését, hogy 2019-ben a Porsche Taycan még csak 3425 km-t tett meg, ezt követte az új Mercedes-Benz CLA 3717 km-rel 2024-ben, majd a Xiaomi YU7 3944 km-rel 2025-ben. Az ilyen 24 órás távolságrekordok nem csak alacsony légellenállást és energiafogyasztást, de hatékony akkumulátor-hőmenedzsmentet, nagy végsebességet és gyors tölthetőséget is megkívánnak a villanyautóktól.

Xpeng P7
Fotó: Xpeng

Természetesen a rekorddöntéssel a P7-es piaci bevezetését próbálta megtámogatni a Xpeng. A márka csúcsmodellje augusztus 6-án vált előrendelhetővé Kínában, hivatalos megjelenése várhatóan augusztus végén várható. Hihetetlen várakozás előzi meg a piaci bevezetését, amit jól mutat, hogy 

hat és fél perc alatt tízezer előrendelés futott be rá.

Xpeng P7
Fotó: Xpeng

Az 502 cm hosszú, 308 cm tengelytávolságú luxusautó 800 voltos architektúrájú platformmal és egy ultragyors (5C) töltésű, mesterséges intelligenciával működő akkumulátorral rendelkezik, amely 74,9 vagy 92,2 kWh kapacitású lehet. Utóbbival az autó 10 perces töltéssel 525 km hatótávolságot képes nyerni, 

egy teljes töltés elfogyasztásával pedig 820 km-t képes megtenni

(100 km-enként csak 12 kWh az energiafogyasztása a WLTP-nél optimistább kínai mérési ciklus szerint). 

Xpeng P7
Fotó: Xpeng

Lassúnak sem lehet mondani a lenyűgöző megjelenésű P7-est, az 586 lóerős, kétmotoros hajtással 3,7 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100 km/h-ra, végsebessége pedig 230 km/h. Az elképesztő megjelenésű, lapos, széles és hosszú karosszéria alaktényezője mindössze 0,201, ami a legjobb a szériaautók között.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

