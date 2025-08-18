Állami kitüntetéseket adott át Lázár János

Az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenysége elismeréseként Lázár János építési és közlekedési miniszter Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat, Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat és Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetéseket adott át Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke nevében az augusztus 20-i államalapítás és államalapító Szent István király emlékének nemzeti ünnepe alkalmából – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Fotó: MTI/Kovács Attila

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

Csépe Barnabás építészmérnök, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia felépítését egyedi építészeti technológiák felhasználásával segítő, a kiemelkedő sportszakmai szempontokat figyelembe vevő mérnöki és projektvezetői munkája elismeréseként,

Petrus Mihály, a Magyar-Útépítő Kft. ügyvezetője, Magyarország épített környezetének fejlesztése, különösen az útépítések területén végzett öt évtizedes eredményes szakmai életútja elismeréseként,

Prezsnyák János, a MÁV Személyszállítási Zrt. művezetője, a pécsi közösségi közlekedés autóbuszparkjának javítása és karbantartása érdekében több mint öt évtizede odaadással végzett munkája elismeréseként.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

András István építészmérnök, Balatonfüred város főépítésze, a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. vezető tervezője, a korszerű urbanisztikai elvek gyakorlati megvalósítását szolgáló pályája, négy évtizedes példaértékű városfejlesztési és három évtizedes főépítészi tevékenysége elismeréseként,

C. Harrach Erzsébet nyugalmazott építészmérnök, Vas vármegye műemlékvédelme terén meghatározó és a városrendezés iránt elhivatott szakmai pályafutása elismeréseként,

Győri Gyula a Pharmaflight Zrt. igazgatóságának elnöke, tudományos igazgatója, a Debreceni Egyetem Műszaki Kara Repülőmérnöki Kihelyezett Tanszékének vezetője, címzetes egyetemi docens, a magyar légi közlekedés fejlesztésében és a nemzetközi pilótaképzésben vállalt szerepe elismeréseként,

Molnár György István, a Molnárbeton Betongyártó és Kereskedelmi Kft. tulajdonosa, a hazai építőanyag-gyártás, kivitelezés és szerkezettervezés területén végzett példaértékű munkája, valamint a krízishelyzetbe került édesanyák életkörülményeinek javítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

Purger Szilárd, a WHB Elektro Kft. ügyvezetője, a kortárs építészet ikonikus épületeiben végzett villamossági szakmai munkája, a duális szakképzésben részt vevő fiatalok oktatását elhivatottan szolgáló tevékenysége elismeréseként,

Ruisz Zoltán építésvezető több évtizedes építészeti értékteremtő munkája, a hazai épített örökség emblematikus épületeinek magas színvonalú műemléki felújításában vállalt szerepe elismeréseként,

Dr. Takács Eernő jogász, ingatlanfejlesztő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke, a hazai beruházások és ingatlanpiac területén végzett munkája, Magyarország gazdasági fejlődését szolgáló, sokrétű és eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült: